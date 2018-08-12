الأزهر يرد على قرار خادم الحرمين باستضافة 1000 حاج من أسر الشهداء المصريين

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أعرب الدكتور “عباس شومان”، وكيل الأزهر الشريف، عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” على قراره الذي أعلن عن استضافة ألف حاج من ذوي شهداء الواجب، من رجال الشرطة البواسل والقوات المسلحة من أجل آداء فريضة الحج لعام 1439.

وتأتي استضافة 1000 من أسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة ضمن برنامج “ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة”، وقد أصدر الأزهر الشريف بيان عن رد فعل الأزهر على هذا القرار.

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نص قرار الأزهر الشريف لاستضافة 1000 من أسر الشهداء للجيش والشرطة المصريين:

نص بيان الأزهر الشريف جاء فهي التالي “استضافة خادم الحرمين الشريفين ألفا من أسر شهداء الواجب المصريين، تدل على حكمة بالغة وتقدير كبير من خادم الحرمين الشريفين لتضحيات الأبطال المصريين من أجل العروبة والإسلام، وهو غير مستغرب، فرباط الدم، والعروبة، والدين التي تربط المصريين بإخوانهم السعوديين تحتم تضامن الجميع لدعم الأمن والاستقرار”.

وأضاف البيان “يشهد التاريخ على كثير من مثل هذه المواقف المقدرة للمملكة، حفظ الله أرض الكنانة، وبلاد الحرمين، وسائر بلاد العرب والمسلمين”.

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