المحامين والمالية يجددان بروتوكول تحصيل ضريبة القيمة المضافة

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اتفق كلاً من نقيب المحامين “سامح عاشور”، ووزير المالية الدكتور “محمد معيط” على تجديد “بروتوكول تحصيل ضريبة القيمة المضافة” الذي قد تم توقيعه فيما بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت تلك التصريحات خلال استقبال وزير المالية اليوم لنقيب المحامين والوفد الزائر معه المكون من “وكيل النقابة “مجدي سخي” وعضو المجلس “عبدالجواد أحمد”، وبحضور مستشار وزير المالية، الدكتور “رمضان صديق” ومدير المكتب الفني لنائب وزير المالية لشؤون الخزانة، الدكتورة “منى نصر” ورئيس قطاع الشؤون القانونية بمصلحة الضرائب، الدكتور “إبراهيم عبدالحليم” ورئيس قطاع البحوث بالمصلحة “صلاح يوسف”.

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وأكد وزير المالية، أن الاتفاق على آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع طبقاً للمبالغ المتفق عليها خلال البروتوكول المبرم سابقاً يعد من أهم البنود التي يجب إضافتها للبروتوكول الجديد.

وقد قام “سامح عاشور” بطرح فكرة أن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من خلال “التحصيل الإلكتروني” في صورة دمغة مميكنة خاصة عند إقامة أي دعوى قضائية، وأضاف قائلاً: ذلك سوف ينهي التقديرات الجزافية على المحامين عند تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

وقد اتفق وزير المالية ونقيب المحامين على أن يتم استكمال قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة تبعاً للبروتوكول بالنسبة للمحامين، وذلك من خلال الاستعانة بمصلحة الضرائب، بما تمتلك من قاعدة بيانات خاصة بالملفات الضريبية بالمحامين.

وطالب نقيب المحامين خلال الاجتماع مع الدكتور “محمد معيط” لإعادة النظر في طريقة مخاطبة مصلحة الضرائب للمحامين من أجل التسجيل بالضريبة مما يسبب الكثير من البلبلة، وخصوصاً عقب تجديد البروتوكول خلال الفترة القادمة، وهو ما استجاب له الوزير بشكل فوري، وقد تم إعطاء تعليمات في هذا الصدد إلى مسؤولي مصلحة الضرائب المصرية المشاركين في الاجتماع.

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