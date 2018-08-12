«أكبر منشأة مائية في القرن الـ21.. السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة اليوم

منذ 55 دقيقة أخبار مصر
«أكبر منشأة مائية في القرن الـ21.. السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة اليوم

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، قناطر أسيوط الجديدة ، التي تعد أكبر منشأة مائية مصرية على نهر النيل ، أُنشئت في القرن الحادي والعشرين.

بدورها ، رفعت وزارة الموارد المائية والري ، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي ، درجة التأهب لديها ، استعدادا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قناطر أسيوط الجديدة غدا الأحد ، حيث تفقد وزير الموارد المائية والري ، قناطر أسيوط الجديدة ، كما تفقد كذلك ، المحطة الكهرومائية لقناطر أسيوط الجديدة ، للتأكد من الملامح النهائية لحفل افتتاح قناطر أسيوط الجديدة ، وبدء تشغيلها بشكل رسمي.

وزارة الموارد المائية والري ، ممثلة في قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، نفّذت تجارب التشغيل النهائية لبوابات القناطر ، بهدف إمرار التصرفات المائية المطلوبة ، والاطمئنان على سلامة الأهوسة الملاحية ، وذلك عن طريق غرفة التحكم الإلكترونية ، الملحقة بالمبنى الإدارى للقناطر.

التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري ، أوضحت أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، يأتي تتويجا للتعاون المصري الألماني ، حيث يشارك بنك التعمير الألماني ، في تمويل مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، عن طريق قرض بقيمة 300 مليون يورو ، وتولت نخبة من الشركات المصرية والعالمية ، تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة.

وبحسب تقرير رسمي ، صادر عن وزارة الموارد المائية والري ، فإن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، ومحطتها الكهرومائية ، يقع على نهر النيل كيلو 545.00 ، على بعد نحو 400 متر خلف القناطر الحالية ، «القديمة التي تخطى عمرها 100 عام» ، ويتكون من هويسين ملاحيين بعرض 17 مترا ، في للناحية اليمنى من نهر النيل ، و8 فتحات بعرض 17 مترا ، مزودة ببوابات نصف قطرية ، 3 فتحات موزعة على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء ، و5 فتحات موزعة على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء ، للسماح بمرور التصرفات المائية على مدار العام ، وذلك وفقا لمختلف الاحتياجات.

وجاء في تقرير وزارة الموارد المائية والري كذلك ، أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، يتضمن محطة كهرباء لإنتاج طاقة كهربائية بطاقة 32 ميجاوات ، فضلا عن الانتهاء من تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيمية وإعادة تأهيلها ، وتغيير البوابات بأخرى حديثة تعمل بنظام هيدروليكي للفتح والقفل ، وكوبري أعلى القنطرة مكون من 4 حارات بحمولة 70 طنا ، وذلك لربط شرق وغرب النيل ، إضافة إلى تحسين الري في زمام إقليم مصر الوسطى ، والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية ، في مساحة 1.65 مليون فدان ، وكذلك تحسين الملاحة النهرية ، عن طريق إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ، وتوفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية ، للتحكم في التصرفات والمناسيب.

وزير الموارد المائية والري ، الدكتور محمد عبد العاطي ، قال إن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ، والذي تكلف بشكل إجمالي 6.5 مليار جنيه ، بمثابة نقطة تحول في تاريخ إنشاء المنشآت الكبرى ، على مجرى النيل الرئيسي ، ويمثل أيضا آخر منشأ على النيل ، بعد إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة ، وإسنا الجديدة ، وإحلال وتجديد منشآت الرياح المنوفي ، في منطقة القناطر الخيرية.

وفي تصريحات صحفية عنه ، على هامش جولته في قناطر أسيوط الجديدة ، والتي رافقه خلالها ، الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الري ، ورئيس مصلحة الري ، ورئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى في وزارة الري ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ، والمهندس مجدى عباس ، رئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، لفت الدكتور محمد عبد العاطي ، إلى أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يخدم 5 محافظات ، هي «أسيوط ، المنيا ، بني سويف ، الفيوم ، والجيزة»، أي بما يعادل نحو 20% من المساحة المزروعة في محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الموارد المائية والري ، أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، يساهم أيضا في تحسين الري ، بمليون و600 ألف فدان ، فضلا عن توليد الكهرباء منه ، وتحسين الحالة المرورية والملاحة النهرية ، لافتا إلى أن المشروع ، يشمل محطة كهرباء لإنتاج طاقة كهرومائية نظيفة صديقة للبيئة ، عن طريق 4 توربينات ، بإجمالي طاقة منتجة 32 ميجاوات ، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا ، حال إنتاج الكمية ذاتها من الطاقة ، باستخدام الوقود التقليدي ، فضلا عن تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيمية وإعادة تأهيلها ، وتزويدها ببوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكي للفتح والغلق ، وكوبري أعلى القنطرة يضم 4 حارات بحمولة 70 طنا ، لربط شرق وغرب النيل ، وتحسين الري في زمام إقليم مصر الوسطى ، والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية ، في مساحة 1.65 مليون فدان ، وتحسين الملاحة النهرية ، عن طريق إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ، وتوفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية ، للتحكم في التصرفات والمناسيب.

بدوره ، أوضح وكيل أول وزارة الرى ، الدكتور رجب عبد العظيم ، أن الأعمال الملحقة بالمشروع ، تضمنت إعادة تأهيل قنطرة ترعة الإبراهيمية ، التي تنقل مياه النيل القادمة من أسوان ، وتتكون من 9 فتحات وهويس صغير ، يسمح بتحرك المراكب الصغيرة للصيادين ، لافتا إلى أن المشروع ، يساعد على عمل نقلة حضارية وبيئية لمحافظة أسيوط ، عن طريق صياغة مساحة 23 فدانا ، كأحد مكتسبات المشروع ، كي تكون متنفسا جماليا وسياحيا للمدينة ، فضلا عن مردودها الاقتصادي.