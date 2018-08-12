تعرف على فوائد قناطر أسيوط الجديدة

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، قناطر أسيوط الجديدة ، التي تعد أكبر منشأة مائية مصرية على نهر النيل ، أُنشئت في القرن الحادي والعشرين.

وانتهى المهندسون والفنيون والعمال ، من الأعمال المدنية والهيدروميكانية في قناطر أسيوط الجديدة ، وتشغيل الكوبري العلوي ومحطة الكهرباء الخاصة بقناطر أسيوط الجديدة.

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ويعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، أحد المشروعات القومية التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا ، للانتهاء من تنفيذها ، بغرض خدمة الزراعة والري والكهرباء ، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد.

ويرصد موقع «مصر 365» ، أهم الفوائد التي سوف يوفرها مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، ومحطتها الكهرومائية ، والتي جاءت كالتالي:

1. أُنشئ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل ، على بعد نحو 400 متر خلف القناطر القديمة.

2. تساهم قناطر أسيوط الجديدة ، في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى ، داخل 5 محافظات ، هى «أسيوط ، المنيا ، بني سويف ، الفيوم ، والجيزة» بهدف خدمة مليون و650 ألف فدان.

3. تساهم قناطر أسيوط الجديدة كذلك ، في تحسين الملاحة النهرية في نهر النيل ، عن طريق هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ، بعرض 17 مترا وطول ملاحي 156 مترا ، في الناحية اليمنى من نهر النيل.

4. يضم مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، 8 فتحات بعرض 17 مترا ، مزودة ببوابات نصف قطرية ، بينها 3 فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء ، و5 فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء.

5. أُنشئ كوبري أعلى قناطر أسيوط الجديدة ، مكون من 4 حارات بحمولة 70 طنا ، وذلك بهدف ربط شرق وغرب نهر النيل.

6. تكلف مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، نحو 6 مليارات جنيه ، وذلك بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ، ممثلة في بنك التعمير الألماني.

7. أُنشئ سد لإغلاق الجزء المتبقي من نهر النيل ، وذلك بطول نحو 350 مترا.

8. وفر مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، نحو 3 آلاف فرص عمل يومية ، منذ بداية المشروع وحتى الانتهاء منه.

9. محطة أسيوط الكهرومائية ، تضم 4 وحدات مائية ، قدرة كل وحدة منها 8 ميجاوات.

10. تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة الكهرومائية لقناطر أسيوط الجديدة ، 32 ميجا وات.

11. تساهم المحطة الكهرومائية لقناطر أسيوط الجديدة ، في تقليل الانبعاث من ثاني أكسيد الكربون ، عن طريق توليد طاقة كهرباء نظيفة صديقة للبيئة.

12. متوسط الطاقة المنتجة سنويا من المحطة الكهرومائية لقناطر أسيوط الجديدة ، يبلغ 240 مليون كيلو وات ساعة.

13. تضخ قناطر أسيوط الجديدة ، 227 مترا مكعبا في الثانية الواحدة من المياه ، لتشغيل كل توربينة في المحطة.

14. تم ربط إنتاج محطة أسيوط الكهرومائية ، مع محطة محولات المعصرة ، في مركز الفتح ، إضافة إلى ربطها على الشبكة القومية.

15. تتميز المحطات الكهرومائية بطول عمرها الافتراضي ، فضلا عن انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة ، وذلك مقارنة بمحطات الكهرباء الأخرى ، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا.

16. يتم ربط الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة أسيوط الكهرومائية ، على الشبكة القومية للكهرباء.

17. المحطة الكهرومائية لقناطر أسيوط الجديدة ، قادرة على إنارة محافظة أسيوط بالكامل ، حال وجود أعطال كهرباء في الشبكة القومية للكهرباء.

18. من المنتظر أن تحقق محطة كهرباء أسيوط المائية كفاءة تشغيلية ، مقارنة ببدائل الطاقة الأخرى التقليدية والمتجددة ، كما أن تكلفتها الاقتصادية مناسبة ، فضلا عن الاعتبارات البيئية الجيدة لها.

19. توفر محطة أسيوط الكهرومائية ، نحو 50 ألف طن من الوقود ، تبلغ قيمته 100 مليون جنيه سنويا.