11 معلومة عن متحف سوهاج القومي قبل افتتاحه.. بُني في 37 عاما

منذ 43 دقيقة أخبار مصر
11 معلومة عن متحف سوهاج القومي قبل افتتاحه.. بُني في 37 عاما

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، متحف سوهاج القومي في محافظة سوهاج ، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ 3 أجيال على مدار 30 عاما ، هي الفترة من وضع حجر الأساس في المتحف ، وحتى موعد الانتهاء منه في العام الحالي 2018.

ويقدم موقع «مصر 365» ، أرقام مهمة في تاريخ المتحف القومي ، وهي كالتالي:

1. وضع حجر الأساس الخاص بمتحف سوهاج القومي ، في العام 1981 ، أي قبل نحو 37 عاما.

2. تسلم أول مقاول العمل في متحف سوهاج القومي ، في العام 1993 ، وكان من المقرر الانتهاء من إنشاء متحف سوهاج القومي ، في العام 1995.

3. انتهت التجهيزات الخاصة بمتحف سوهاج القومي ، في العام الحالي 2018.

4. تعاقب على عملية الإنشاء الخاص بمتحف سوهاج القومي 4 رؤساء ، وانتهت أعمال إنشاء متحف سوهاج القومي ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

5. تبلغ مساحة متحف سوهاج القومي ، نحو 8700 متر مربع.

6. التكلفة الإجمالية للمتحف ، بلغت نحو 72 مليون جنيه.

7. بدأ العمل في التصميمات والرسومات الهندسية ، الخاصة بمتحف سوهاج القومي ، في العام 1991.

8. يضم متحف سوهاج القومي طابقين ، الأول يضم 6 قاعات مختلفة.

9. عدد القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف ، يبلغ 1000 قطعة أثرية.

10. يتراوح سعر تذكرة دخول متحف سوهاج القومي للمصريين 20 جنيها ، وللطلبة 10 جنيهات.

11. تعاقب على إنشاء متحف سوهاج القومي 14 محافظا ، كان أولهم اللواء ثروت عطا الله ، الذي تولى المنصب من العام 1980 وحتى العام 1982.