11 معلومة عن متحف سوهاج القومي قبل افتتاحه.. بُني في 37 عاما

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، متحف سوهاج القومي في محافظة سوهاج ، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ 3 أجيال على مدار 30 عاما ، هي الفترة من وضع حجر الأساس في المتحف ، وحتى موعد الانتهاء منه في العام الحالي 2018.

ويقدم موقع «مصر 365» ، أرقام مهمة في تاريخ المتحف القومي ، وهي كالتالي:

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1. وضع حجر الأساس الخاص بمتحف سوهاج القومي ، في العام 1981 ، أي قبل نحو 37 عاما.

2. تسلم أول مقاول العمل في متحف سوهاج القومي ، في العام 1993 ، وكان من المقرر الانتهاء من إنشاء متحف سوهاج القومي ، في العام 1995.

3. انتهت التجهيزات الخاصة بمتحف سوهاج القومي ، في العام الحالي 2018.

4. تعاقب على عملية الإنشاء الخاص بمتحف سوهاج القومي 4 رؤساء ، وانتهت أعمال إنشاء متحف سوهاج القومي ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

5. تبلغ مساحة متحف سوهاج القومي ، نحو 8700 متر مربع.

6. التكلفة الإجمالية للمتحف ، بلغت نحو 72 مليون جنيه.

7. بدأ العمل في التصميمات والرسومات الهندسية ، الخاصة بمتحف سوهاج القومي ، في العام 1991.

8. يضم متحف سوهاج القومي طابقين ، الأول يضم 6 قاعات مختلفة.

9. عدد القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف ، يبلغ 1000 قطعة أثرية.

10. يتراوح سعر تذكرة دخول متحف سوهاج القومي للمصريين 20 جنيها ، وللطلبة 10 جنيهات.

11. تعاقب على إنشاء متحف سوهاج القومي 14 محافظا ، كان أولهم اللواء ثروت عطا الله ، الذي تولى المنصب من العام 1980 وحتى العام 1982.