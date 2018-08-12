تعرف على أماكن الكثافات المرورية بشوارع القاهرة مساء اليوم الأحد

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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، عن وجود كثافات مرورية متوسطة، فى فترة الذروة المسائية، بطريق الأوتوستراد، بمنطقة المعصرة، للقادم من المعادى تجاه حلوان و١٥ مايو، وسط انتشار رجال المرور لسحب الكثافات المرورية لتسيير حركة سير السيارات.

كما بدت بعض الكثافات المرورية المرتفعة، في طريق كورنيش النيل، للقادم من مناطق وسط البلد اتجاه المعادى وحلوان، ما أدى إلى تكدس السيارات بمنطقة زهراء مصر القديمة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار رجال المرور لتسيير حركة سير السيارات.

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وأضاف المتحدث باسم إدارة مرور القاهرة، أن هناك كثافات مرورية أيضًا أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مدينة نصر اتجاه مناطق وسط البلد، بسبب زيادة الأحمال.

كما ظهرت كثافات مرورية بمنطقة العباسية للقادم من نادى السكة تجاه الدمرداش وغمرة.

وشهد محور ٢٦ يوليو كثافات مرورية، للقادم من ٦ أكتوبر، تجاه ميدان لبنان، وتباطأت حركة السير أعلى محور صفط اللبن تجاه جامعة القاهرة.

كذلك تباطأت حركة سير السيارات أعلي الطريق الدائري للقادم من مناطق القاهرة الجديدة، والمعادى تجاه المنيب ومخرج أثر النبي، مما أدى إلى تكدس السيارات، أعلى مخرج البحر الأعظم بسبب زيادة الأحمال.