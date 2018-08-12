الصحة تعلن حالة الوفاة التاسعة بين الحجاج المصريين والتي توفيت بميناء العقبة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، عن حالة الوفاة التاسعة بين الحجاج المصريين، وهي لحاجة تدعى منى عبد الحميد عشماوي فرج، من محافظة القاهرة، تبلغ من العمر ٥٩ عامًا، وتتبع حج السياحة البري.

وذكر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت في ميناء العقبة، أثناء قدومها إلى السعودية لأداء مناسك الحج، والوفاة كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وجار التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت ظهر اليوم، عن ثامن حالة وفاة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وهي لحاجة تدعى هانم محمد شحاتة فرحات، من محافظة المنوفية، تبلغ من العمر ٨٤ عامًا، وتتبع حج الداخلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت بالمدينة المنورة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، لافتًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، وجار التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.