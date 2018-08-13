تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الإثنين ، الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفا خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، فأوضح خبراء الطقس ، أن حالته تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 26 35

الإسكندرية 27 32

بلطيم 26 32

مطروح 26 31

السلوم 22 30

سيوة 26 39

بور سعيد 26 32

دمياط 26 31

العريش 25 33

رفح 24 31

الإسماعيلية 25 37

السويس 25 36

رأس سدر 27 36

نخل 21 36

نويبع 28 37

طابا 26 35

سانت كاترين 20 33

الطور 27 39

شرم الشيخ 31 39

الغردقة 30 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 26 38

أسيوط 25 38

سوهاج 26 39

قنا 27 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 42

أبو سمبل 29 42

الوادي الجديد 31 42

شلاتين 28 37

أبو رماد 29 37

رأس حدربة 30 36

حلايب 30 35