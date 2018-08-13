كيف تتأكد من سلامة الأضاحي؟

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تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، حملاتها على شوادر وأسواق بيع الحيوانات والأبقار والأغنام والجاموس ، عن طريق لجان التفتيش على اللحوم والمجازر ، وذلك بغرض التأكد من خلو هذه الحيوانات من أي أمراض وبائية ، ومطابقتها لمواصفات الأضحية ، كما تشن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، حملات بيطرية على المجازر ، بهدف التأكد من جاهزيتها لاستقبال أضحية العيد.

رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدكتور طارق سليمان ، قال إنه في إطار التوعية والدور الإرشادي ، الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، حدد القطاع النصائح الواجب توافرها ، للتأكد من سلامة الأضاحي ، وهي عبارة عن 13 نصيحة يجب اتباعها ، حرصا على حياة المواطنين ، يقدمهم موقع «مصر 365» في تقريره التالي:

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1. أن يكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى ، وليس متدليا لأسفل.

2. أن تكون عينا الحيوان لامعتان براقتان ، ولا يوجد بهما أي إصفرار أو إحمرار ، وأن تكون كذلك خالية من الدموع والإفرازات.

3. أن يكون تنفس الحيوان طبيعيا ، وألا يكون يعاني من النهجان أو السعال.

4. أن تكون أنف الأضحية سليمة ، وغير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5. أن يكون فم ولسان الأضحية خالٍ من أي التهابات أو إفرازات.

6. أن يكون صوف الأضحية أو شعرها ناعم الملمس ونظيف ، متكامل وغير ناحل ، وقوي عند محاولة نزعه باليد.

7. أن يكون جلد الأضحية خال من أي جروح أو بقع أو تشققات ، وألا يكون به أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8. أن تكون خصيتا الأضحية سليمتان ، إسفنجيتا الملمس ، غير منزوعتين أو متورمتين أو متضخمتين.

9. أن تكون الأضحية نشيطة الحركة ، وذو شهية مرتفعة ، وليست كسولة.

10. أن تكون قوائم الأضحية ممتلئة وغير نحيلة ، بل مستقيمة وقوية.

11. أن تكون منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم ، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة ، تحس باليد عند لمسها.

12. ألا يكون كرش الأضحية ممتلئ بشكل غير طبيعي ، عند الضغط عليه من جانبيه.

13. أن تكون الأضحية خالية من أي مظاهر أو علامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

بدورها ، قالت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، الدكتورة منى محرز ، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، تستقبل الشكاوى والاستفسارات في هذا الصدد ، على الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية ، 19561 أو على 33372198 – 37602976 تليفونات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، لافتة في الوقت ذاته ، إلى أنها أصدرت تعليماتها للجهتين المعنيتين ، برفع حالة الطوارىء ومنع الإجازات ، والعمل على مدار الساعة ، بهدف التأكد من سلامة الأضاحي.

وزادت رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قائلة إنها أرسلت كتابا لمديريات الزراعة والإدارات الزراعية في محافظات الجمهورية كافة ، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحي ، والتواصل مع القطاع فور حدوث أي مشكلة لتذليلها في حينه ، حرصا من وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين ، ومنعا للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس المخالفين ، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.