الحكومة تعلق على شائعة حظر 7 دول استيراد 7 محاصيل زراعية

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن قرار 7 دول ، حظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية ، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وفي بيان صادر عنه اليوم الإثنين ، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

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وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة خارج البلاد ، ومطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها ، موضحة أن عملية تصدير المحاصيل الزراعية إلى جميع الدول المستوردة مستمرة ، ولم تتوقف على الإطلاق ، كما أن كل ما يتردد في هذا الشأن ، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وزادت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، أن الرسائل التصديرية يتم إرفاق شهادتين معها ، الأولى من الصحة النباتية ، والتي تؤكد خلوها من الآفات الحجرية ، والشهادة الأخرى شهادة متبقيات المبيدات ، وتكون وفقا للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي ، المعروفة باسم «كودكس».

ولفتت الوزارة ، إلى أن الصادرات الزراعية كافة ، تنطبق عليها جميع الاشتراطات ، من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة ، وذلك وفقا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة ، لمتبقيات المبيدات «معايير منظمة كودكس» ، بهدف الحفاظ على سمعة مصر الزراعية ، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية ، سواء تلك التي تستخدم في الاستهلاك المحلي ، أو التصدير.