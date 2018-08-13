الحكومة تعلق على شائعة إلغاء إجازة السبت في المدارس

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن إلغاء إجازة يوم السبت في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح المركز في بيان صادر عنه اليوم الإثنين ، أنه نفى هذه الشائعة أكثر من مرة ، في تقارير سابقة بالأعداد «87 – 89» ، ورغم ذلك لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ، لافتا إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، التي أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لم تصدر أي بيانات أو تصريحات ، متعلقة بهذا الشأن ، موضحة أن إجازة يوم السبت مستمرة في المدارس كما هي ، ودون أي تغيير.