الحكومة تعلق على شائعة بيع مليوني قطعة أثرية خارج مصر

Advertisements

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين ، الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن بيع الحيوانات مليوني قطعة أثرية مصرية خارج مصر.

وفي بيان صحفي صادر عنه ، اليوم الإثنين ، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة الآثار ، برئاسة الدكتور خالد العناني ، التي نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

Advertisements

وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ذكرت وزارة الآثار ، أن الحكومة لم تبع أي قطعة أثرية مصرية ، وأكدت في الوقت ذاته ، اهتمام وحرص الدولة ، بالحفاظ على الآثار المصرية والتراث الحضاري المصري ، الذي يمتد عبر آلاف السنين ، نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية ، لافتة إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن ، شائعات لا أساس لها من الصحة.

وزاد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة الآثار أكدت أنها تسعى بشكل مستمر ودوري ، للترويج للآثار المصرية المنتشرة في ربوع مصر كافة ، والحفاظ عليها ، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها وصيانتها.