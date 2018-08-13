الحكومة تعلق على شائعة «ضرائب المقابر»

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين ، الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن استعداد الحكومة المصرية ، لفرض ضرائب على مقابر دفن الموتى ، في الفترة المقبلة ، وذلك بالتزامن مع قرار تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية.

وفي بيان صادر عنه اليوم الإثنين ، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، التي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، أنها لم تفرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى ، ولم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق ، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات ، هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.

وزاد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة النقل ، أوضحت أن قانون الضريبة العقارية ليس جديدا ، حيث صدر منذ العام 2008 ، وتم تعديله وسريانه في العام 2013 حتى الآن ، مشيرة إلى أن القانون واللائحة التنفيذية ، لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.