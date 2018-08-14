تعرف على مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وطاقة الرياح

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تنفذ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، مشروع محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، برئاسة المهندس محمد شاكر ، لدعم قطاع الطاقة في مصر والارتقاء بخدماته.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن مشروعات محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، والتي تنفذها هيئة الطاقة المتجددة ، وهي كالتالي:

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أولا: مشروعات طاقة الرياح التي تنفذها هيئة الطاقة المتجددة في الوقت الحالي.

1. توسعة محطة رياح ، بقدرة 240 ميجا وات ، في ننطقة جبل الزيت ، ومتوقع أن تنتج المحطة ، 196 ألف ميجا وات ساعة سنويا.

2. مشروع إنشاء محطة رياح ، بقدرة 232 ميجا وات ، في جبل الزيت ، وذلك بالتعاون مع الحكومة اليابانية ، وانتهت هيئة الطاقة المتجددة حتى الآن ، من تركيب 110 توربينات كاملة ، حيث تبلغ نسبة التنفيذ في المشروع 87% ، ومتوقع أن تنتج سنويا 983 ألف ميجا وات.

3. مشروع محطة رياح بقدرة 120 ميجا وات ، وذلك بالتعاون مع الحكومة الإسبانية في خليج السويس ، «جبل الزيت 3» ، حيث تم الانتهاء من صب القواعد الخرسانية وعددها 60 ، إضافة إلى توريد 34 برجا كاملا للموقع ، كما أن نسبة تنفيذ الأعمال الفعلية 46% ، ومن المتوقع تشغيل المحطة في شهر مارس 2018 ، والطاقة المتوقع إنتاجها ، تبلغ 536 ألف ميجا وات ساعة سنويا.

ثانيا: مشروعات الطاقة الشمسية التي تنفذها هيئة الطاقة المتجددة في الوقت الحالي.

1. مشروع محطة طاقة شمسية ، بقدرة 20 ميجا وات ، في مدينة الغردقة ، وذلك بالتعاون مع اليابان ، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ، وفتح المظاريف الفنية ، ومتوقع تشغيل المحطة في العام 2020.

2. مشروع محطة طاقة شمسية ، بقدرة 20 ميجا وات ، في مدينة كوم امبو ، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 800 ألف يورو منحة ، فضلا عن 4 ملايين يورو ، قرض الوكالة الفرنسية ، ومتوقع تشغيل المحطة في العام 2019.

3. مشروع إنشاء محطة شمسية ، بقدرة 20 ميجا وات ، في مدينة الغردقة ، بالتعاون مع كوريا ، ومتوقع تشغيل المحطة في العام 2021.

4. مشروع إنشاء محطة شمسية ، بقدرة 50 ميجا وات ، في مدينة كوم امبو ، وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بتكلفة نحو 25 مليون دينار كويتي ، وتوقع تشغيل المحطة ، في العام 2023.

5. مشروع إنشاء محطة شمسية ، بقدرة 50 ميجا وات في الزعفرانة ، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير الألماني ، بتكلفة نحو 50 مليون يورو ، ومخطط تشغيل المحطة ، في العام 2022.