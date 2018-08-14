القوى العاملة تحدد إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص.. 3 أيام بـ«أجر كامل»

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أعلنت وزارة القوى العاملة ، برئاسة محمد سعفان ، اليوم الثلاثاء ، أن الوقوف بعرفات ، وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك ، إجازة بـ«أجر كامل» في القطاع الخاص ، وذلك إعمالا لحكم المادة ، رقم 52 من قانون العمل ، الصادر في القانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمعدل في القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 ، والخاص بتحديد أيام الأعياد ، التي تعد إجازة بأجر كامل.

وفي بيان صحفي صادر عنه ، اليوم الثلاثاء ، قال وزير القوى العاملة ، إنه يجوز لصاحب العمل ، تشغيل العامل في هذه الأيام ، حال اقتضت ظروف العمل لذلك ، شرط أن يستحق في هذه الحالة ، إضافة إلى أجره عن هذا الأيام ، مثلي هذا الأجر.

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ووجّه محمد سعفان ، مديريات القوى العاملة في محافظات الجمهورية كافة ، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى المبارك ، في منشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، كما أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا بذلك ، وجّهته إلى مديرياتها.

وتقدم وزير القوى العاملة ، بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر ، على امتداد أرض الوطن ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، لافتا إلى دورهم الوطني ، وجهودهم المخلصة ، في بناء وتنمية وطننا العزيز مصر.