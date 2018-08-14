تعرف على عقوبات الشريحة الثانية والرابعة في قانون المرور الجديد

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ألزم قانون المرور الجديد ، قائدي المركبات المختلفة ، بعدة مواد وقوانين ، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين في الشوارع ، والحد كذلك من الحوادث المرورية ، كما تضمن كذلك عقوبات للمخالفين.

المادة 79 من قانون المرور الجديد ، نصت على أن مخالفات الشريحة الرابعة ، بتجاوز السرعة المقررة ، بما لا يجاوز 50 كيلو مترا في الساعة على الطريق ، والتي تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط ، وأيضا بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر ، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ، ولا تزيد عن 4 آلاف جنيه أو أحدهما.

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المادة 77 من مخالفات الشريحة الثانية ، والتي تضمنت ارتكاب مخالفة عدم الالتزام بالجانب الأيمن في الطريق المعد للسير في اتجاهين ، نصت على معاقبة المخالف بخصم نقطتين من رصيده ، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 400 جنيه ، حيث إن معظم سائقي المقطورات ، لا يلتزمون بهذه التعليمات ، حيث ستدفعهم هذه المادة للاستجابة للقانون والالتزام به.