تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 15 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات الصباح ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، والبحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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ويقدم موقع «مصر 365»، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 35 درجة ، الصغرى 25 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 درجة ، الصغرى 26 درجة.

مطروح: العظمى 30 درجة ، الصغرى 23 درجة.