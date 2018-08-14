تعرف على مخالفات سائقي القطارات التي تستوجب معاقبتهم بالقانون

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ارتفعت معدلات وقوع حوادث القطارات في الفترة الماضية ، وبيّنت التحقيقات أن أسباب وقوع مثل تلك الحوادث ، هي الجرارات القديمة ، فضلا عن مخالفات قد يرتكبها سائق القطار ، ما يؤدي إلى وقوع حوادث القطارات ، التي تخلّف عددا كبيرا من الضحايا.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، المحظورات التي يرتكبها سائق القطار ، والتي قد تؤدي إلى حادث أو كارثة ، قد تزهق حياة ركاب ، أو تعطل حركة القطارات ، أو تضر بمرفق السكة الحديد ، وذلك من واقع لائحة الجزاءات الجديدة ، التي أقرتها هيئة سكك حديد مصر مؤخرا ، برئاسة المهندس أشرف رسلان ، وذلك بهدف الانضباط في تشغيل القطارات ، وهي كالتالي:

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1. قيادة جرار أو أي نوع من القطارات ، من دون الحصول على تصريح.

2. تجاوز الإشارات «السيمافورات» خلال قيادة القطارات ، وعدم الالتزام بما تصرح به الإشارات.

3. تعاطي أي من أنواع المخدرات ، أو وجود السائق في موقع عمله ، وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر.

4. فصل أو تعطيل جهاز التحكم الآلي في القطار ، والمعروف باسم «إيه تي سي».

5. زيادة سرعة القطارات عن السرعة التي قررها القانون.

6. عدم الوقوف على المحطات المقرر وقوف القطار بها.

7. إبطال تشغيل رجل أو يد «الميت» في الجرارات ، أو في وحدات الديزل المختلفة ، أو إتلاف أجهزة الأمان الخاصة بإبطال المحرك ، أو رفع الحمل عنه.

8. فتح أبواب القطار في أثناء الرحلة.

9. السماح لأشخاص غير مصرح لهم ، بالتواجد داخل جرار القطار.

10. التبليغ كذبا عن خلل في القطار ، بقصد تعطيل العمل.

11. سوء معاملة الجمهور.

12. عدم الظهور بمظهر لائق ، وعدم ارتداء الزي الرسمي لهيئة سكك حديد مصر.

13. عدم التبليغ بحوادث أو عوارض السيارات ، التي قد تواجه سائق القطار في أثناء رحلته.

14. تهديد أحد العاملين ، لتحريضه على الامتناع عن أداء عمل مشروع ، مكلف به بشكل قانوني.

15. الامتناع عن قيادة القطار المصرح للسائق بقيادته.

16. أم يتفق سائق القطار ، مع زملائه من السائقين ، على قيادة القطار المكلف بقيادته ، بدلا منه.

17. مشاركة سائق القطار ، في التحريض أو التدبير أو المشاركة في تجمهر ، من شأنه أن يؤدي إلى إثارة البلبلة لدى العاملين.

18. إضراب السائق عن العمل ، أو الاعتصام داخل مقر العمل ، من دون اتباع الإجراءات التي ينظمها القانون.

19. ترويج الشائعات والأكاذيب ، التي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم العام.

20. التفوه بما لا يتفق مع الاحترام الواجب ، لدين أو عقيدة الآخرين ، في أثناء العمل.

21. تضمنت العقوبات كذلك ، الخصم من راتب سائق القطار ، من 3 أيام وحتى 60 يوما ، وفق نوع المخالفة التي ارتكبها ، إضافة إلى الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ، في حال التكرار.