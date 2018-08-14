«الزراعة» ترفع أسعار دخول حديقة الحيوان من 5 لـ25 جنيها: في صالح غير القادرين

Advertisements

قالت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والثروة الداجنة والثروة السمكية ، منى محرز ، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، تستعد لرفع أسعار زيارة حديقة الحيوان ، خلال يومين فقط في الأسبوع ، لافتة إلى أن الزيادة الجديدة ، سوف تتراوح بين 20 وحتى 25 جنيها ، بدلا من سعر الدخول الحالي «5 جنيهات».

وفي تصريحات للإعلامية قصواء خلالي ، في برنامجها «صباح دريم» ، المذاع على شاشة قناة «دريم» الفضائية ، أكدت منى محرز ، أن قرار زيادة أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان ، سوف يطبق يومين في الأسبوع فقط.

Advertisements

نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والثروة الداجنة والثروة السمكية ، وصفت قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد ، بأنه في صالح غير القادرين ، وأضافت: «القرار ده هيخلي أسر كتير متنزلش الحديقة ، وهيخلي يبقى فيه حرية أكبر للقادر وغير القادر ، ومينفعش نحرم فئة معينة من الشعب ، والقادر لما يدفع الخدمات هنقدر نطور حديقة الحيوان».