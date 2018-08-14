إليكم .. 5 نصائح هامة من “آمنة نصير” للحد من مشكلة الطلاق بالمجتمع المصري

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أطلق عضو مجلس النواب الدكتورة “آمنة نصير” تحذير من ارتفاع نسب الطلاق في جمهورية مصر العربية، وقد وصفت زيادة حالات الطلاق بأنها مخيفة، وتعد هزة عنيفة يتعرض لها المجتمع، وسوف يكون لها آثاراً سلبية غداً لا يمكن أن نتداركها.

وقد صرحت “آمنة نصير” قائلة: ينبغي على المقبلين على الزواج أن يدركوا حجم مسؤولية بناء الأسرة على أسس واضحة وقوية وضوابط تضمن الديمومة، ولفتت إلى أن هناك عامل ثقافي يؤثر على زيادة نسب الطلاق بهذه الصورة المخيفة أولها أن الولد لازال يعيش في مصطلح “سي السيد” في الوقت الذي خرجت فيه البنت بلا عودة عن جلباب الست أمينة.

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وأشار الدكتورة “آمنة نصير” أنه على الشاب المقبل على الزواج أن يدرك أن شريكة حياته ليست هي أمه، وليست هي مفهوم الست أمينة، وبل يجب أن يدرك أن هناك مستجدات خطيرة نشأت في الفتاة وأصبحت أكثر ثقافة واستقلالية ولم تعد البنت التي تحلم بظل راجل ولا ظل حائط.

وقد شددت على أن هذه الثقافة لم تعد موجودة، بل أصبحت الفتاة تدرك بإحساسها أنها تستطيع الاعتماد على نفسها دون البحث عن ظل راجل، وللأسف يدرك الرجل هذه المستجدات التي طرأت على الفتاة في هذا العصر.

وأوضحت الدكتورة “آمنة نصير” أن الولد والبنت لديهما حق في رقبتنا كأساتذة جامعات و كآباء وأمهات و كرأي عام، فيجب علينا أن نحلل ونفس مستجدات هذا العصر، ونعمل على تقريب المسافات، وأن يدرك الطرفان أن الزواج مسئولية ولابد أن نراعيها فقضية الطلاق ليست بسيطة كهزة عنيفة يتعرض لها المجتمع وتنتج أثاراً سلبية.

ويجدر هنا الإشارة أنه حسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاءات، أن عدد حالات الطلاق خلال العام السابق 2017، قد سجلت ما يقارب من 198269 حالة طلاق في مقابل 192079 حالة طلاق خلال عام 2016 بزيادة قدرها حوالي 3,2 في المئة.

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