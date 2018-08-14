فعاليات الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية اليوم

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بدأت منذ وقت قصير فعاليات اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفى مدبولي” من أجل متابعة العديد من الملفات، وكذلك بحث استعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك.

وقد وافقت الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأخير على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً جزئياً وكلياَ لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وتسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون سواء كان من المصريين في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

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كما يسرى القانون أيضًا على غير المصريين المقيمين داخل الدولة المصرية، وغير المصريين خارج الدولة المصرية متى كان الفعل معاقباً علي في الدولة التي وقع فيها تحت أي “وصف قانوني”، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الدولة المصرية.

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