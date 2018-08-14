برلماني يطالب بمنع ذبح الأضاحي في الشوارع العامة

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طالب وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري، النائب “رائف تمراز” من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورؤساء الأحياء والمدن والمحافظين بضرورة تهيئة الأجواء للمواطنين خلال الاحتفال بإجازة عيد الأضحى المبارك.

وذلك من خلال العمل على تمهيد الطرق، واستعدادات المتنزهات والحدائق، وقد تابع البرلماني قائلاً: على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الطب البيطري التأكد من سلامة الإجراءات التي تخص حدائق الحيوانات على مستوى جمهورية مصر العربية، مدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين، والعمل على توفير جميع الخدمات الصحية سواء البيطرية أو حتى الطبية للبشر.

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وأضاف البرلماني، يجب على المحافظين والمحليات ضرورة العمل على منع ذبح الأضاحي في الشوارع العامة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك التأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع في المحلات التجارية المختلفة.

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