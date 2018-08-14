استعدادات هيئة السكك الحديد لاستقبال عيد الأضحى

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هيئة السكك الحديد تعلن حالة الطوارئ وترفع درجة الاستعدادات القصوى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب متابعتها لحركة سير القطارات من خلال تشكيل “غرفة عمليات” على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وقد أعلنت هيئة السكك الحديد إلغاء الإجازات لقيادات الهيئة من أجل متابعة تشغيل القطارات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأن عمل الهيئة سوف يكون مستمر طول أيام العيد.

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كما تم تشكيل “غرفة عمليات” من أجل متابعة حركة سير القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم جميع التسهيلات للجمهورية خلال فترة أيام العيد.

وقد أعلن رئيس هيئة السكك الحديد، المهندس “أشرف رسلان” قائلاً: تم التشديد على التواجد المستمر لجميع قيادات هيئة السكك الحديد، والمختصين من أجل متابعة تشغيل القطارات، وتكثيف تواجد مفتشي المبيعات وخدمة العملاء في جميع مكاتب حجز التذاكر، والانتشار على الأرصفة بالتعاون مع شرطة السكك الحديد طول فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

تطبيق حجز التذاكر بموجب الرقم القومي المطبوع على التذكرة:

وأشار قائلاً: لأول مرة هذا العام يتم تطبيق حجز التذاكر بموجب الرقم القومي مطبوع على ظهر التذكرة، وعدم السماح بصرف أكثر من أربعة مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب تحقيق إثبات الشخصية، وإثبات بيانات الركاب لإمكان الرجوع إليها عند الحاجة مع تكثيف الرقابة على شبابيك حجز وصرف التذاكر بمعرفة أجهزة التفتيش بالهيئة وشرطة النقل والمواصلات.

وأضاف، تم التشديد على تكثيف ورادي مهندسي ومفتشي السلامة على مناطق الهيئة خلال عيد الأضحى المبارك بما يتوافق مع زيادة أعداد القطارات وبما يتواكب مع الزيادة المتوقعة للركاب للتفتيش على جميع العمليات التشغيلية ومراجعة مدى التزام القطاعات بمعايير السلامة والتأكد من توافر وسائل الأمان بالقطارات و المحطات والأرصفة الرئيسية على مستوى المناطق.

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