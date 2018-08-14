تعرف على أسعار حساب شرائح الكهرباء

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فاتورة كهرباء شهر أغسطس الحالي ، هي أول فاتورة تطبق عليها الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ، بعد الموافقة على زيادة أسعار الكهرباء ، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي تنفذه الحكومة المصرية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، خطوات حساب فاتورة الكهرباء قبل سدادها ، تجنبا لدفع مبالغ مالية أكبر من الاستهلاك الفعلي للمواطن ، وذلك حسب ما نشرت ، الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، والتي جاءت كالتالي:

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1. الشريحة الأولى في الكهرباء ، وهي التي تستهلك من 0 إلى 50 كيلو وات في الساعة ، بـ22 قرشا للكيلو وات ساعة ، وتكون قيمتها 11 جنيها.

2. الشريحة الثانية في الكهرباء ، وهي التي تستهلك حتى 100 كيلو وات في الساعة ، بـ30 قرشا للكيلو وات ساعة ، ففي حال استهلك المواطن 100 كيلو وات في الساعة ، يكون حساب فاتورته 26 جنيها.

3. الشريحة الثالثة في الكهرباء ، وهي التي تستهلك حتى 200 كيلو وات في الساعة ، والكيلو وات في الساعة في هذه الشريحة ، يتم حسابه بـ36 قرشا ، ففي حال استهلك المواطن 200 كيلو وات في الساعة ، تكون قيمة الفاتورة 72 جنيها.

4. الشريحة الرابعة في الكهرباء ، وهي التي تستهلك حتى 350 كيلو وات في الساعة ، والكيلو وات في الساعة في هذه الشريحة ، يتم حسابه بـ70 قرشا ، ففي حال استهلك المواطن 350 كيلو وات في الساعة ، يتم حساب الـ200 كيلو وات في الساعة ، بـ72 جنيها ، بينما يتم حساب الـ150 الباقيين ، بـ70 قرشا للكيلو وات في الساعة الواحد ، أي بما يعادل 105.0 جنيه (150*0.70) ، لتصبح قيمة فاتورة الكهرباء ، 177 جنيها.

5. الشريحة الخامسة في الكهرباء ، وهي التي تستهلك حتى 650 كيلو وات في الساعة ، والكيلو وات في الساعة في هذه الشريحة ، يتم حسابه بـ90 قرشا ، حيث يتم حساب 350 كيلو وات في الساعة ، بـ177 جنيها ،والـ300 كيلو وات في الساعة الباقيين ، يتم حسابهم بـ270 جنيها ، لتصبح إجمالي قيمة الفاتورة ، 447 جنيها.

6. الشريحة السادسة قي الكهرباء ، وهي التي تستهلك حتى 1000 كيلو وات في الساعة ، بـ135 قرشا للكيلو وات في الساعة ، حيث يكون إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء ، 919.50 جنيه.

7. الشريحة السابعة في الكهرباء ، هي تلك التي يزيد الاستهلاك فيها ، عن 1000 كيلو وات في الساعة ، وفي هذه الحالة يتم رفع الدعم عن المستهلك ، ويتم حساب الكيلو وات ساعة ، بـ1.45 قرش من أول كيلو وات ساعة ، فعلى سبيل المثال ، إذا كانت الفاتورة 1.001 كيلو وات ساعة ، تبلغ قيمتها بـ1451.45 جنيها، (1000*1.45).