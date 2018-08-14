البحوث الإسلامية تعلق على قانون تجريم الزواج العرفي

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أعلن عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور “محمد الشحات الجندي”، إن توثيق الزواج يحقق المصلحة، ولا يمنعه الشرع، وأوضح أن مشروع قانون تجريم الزواج العرفي معيب.

وأوضح “محمد الشحات الجندي” خلال مداخلة له عبر قناة “ten” الفضائية في برنامج رأي عام، إن النساء والرجال يطلبان الزواج العرفي، والزواج العرفي يتوار فيه التراضي والإشهار، ولا يجب اقتصار العقوبة على الرجل، والبنت أيضًا موافقة، ولم تجبر على الزواج.

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وأضاف، لا يجب حبس المتزوج عرفياً، وممكن غرامة على الزوجين، ومشروع القانون المقترح من النائبة آمنة نصير يفرض عقوبات على الرجل دون المساس بالمرأة، والفتيات في بعض الأحيان يطلبن الزواج العرفي من الشباب.

وأضاف، إن الزواج العرفي مستوفي كل الشروط دون شرط التوثيق، وأضاف: أن الفقه الحنفي يسمح بزواج البنت لنفسها، وإخطار الأب عند رغبتها في إتمام الزواج.

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