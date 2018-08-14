القومي للمرأة يخصص أرقام لتلقي شكاوى التحرش خلال فترة العيد.. تعرف عليها

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القومي للمرأة يخصص أرقام لتلقي شكاوى التحرش خلال فترة العيد، حيث أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص “غرفة عمليات” من أجل تلقي شكاوى التحرش التي قد يتعرض لها الفتيات والنساء خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال “مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها” من قبل المجلس القومي للمرأة.

كما أن غرفة العمليات المشكلة سوف تقوم برصد حالات التحرش والتدخل منها بشكل فوري وسريع، وقد أعلنت الدكتورة “مايا مرسي” على التعاون الدائم مع “وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية المصرية”.

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وأشارت إلى قيام “محاميي مكتب شكاوى المرأة” بالنزول الميداني ومرافقة “قوات الشرطة المصرية” خلال الحملات الأمنية من أجل ضبط وقائع التحرش، وأضافت “أن مكتب الشكاوى سوف يقدم المساندة القانونية والاجتماعية للفتيات والسيدات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية”.

وقد قامت “غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة بتلقي شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 02099299191، 01007525600، 15115” إلى جانب إرسال الصور والرسائل عبر الواتس آب.

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