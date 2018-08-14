الري توضح حقيقة تصريح “استخدام 3 لترات من المياه كافية للاستحمام”

Advertisements

أعلن مصدر مسئول بوزارة الري والموارد المائية ، عدم صحة ما تردد حول “استخدام 3 لترات من المياه كافية للاستحمام”، ووصفه أنه مجرد شائعة، وفي بيان صحفي ، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت وزارة الري والموارد المائية عدم صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعى، وبثته عدد من القنوات الفضائية “المغرضة” من تصريحات منسوبة للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن “استخدام 3 لترات من المياه كافية للاستحمام”.

ونوهت الوزارة، أن مثل هذه التصريحات تخلو تمامًا من الصحة، وأن الوزير لم يدلي باي تصريحات مثل هذه، سواء من قريب أو بعيد.

Advertisements

وأضافت الوزارة في بيانها أنه رفم حرص وزارة الري والموارد المائية وتشجيعها وتبنيها للبرامج التي تهدف إلى ترشيد استخدامات المياه، في مختلف القطاعات، إلا أن مثل تلك الشائعات تؤدي الي إحداث بلبلة بين المواطنين والرأى العام المصرى، كما تعمل تلك الأخبار المغلوطة على إعطاء صورة ذهنية سلبية، وتحاول أن تنال من الإنجازات التى تحققها مؤسسات الدولة المصرية ومن بينها وزارة الموارد المائية والرى.

وفي نهاية البيان أهابت وزارة الري والموارد المائية جميع الصحفيين والإعلاميين، بضرورة توخى الحذر عند نشر أى تصريحات تخص الوزارة، دون الرجوع إلى مصدر الخبر، والتأكد من صحة تلك التصريحات أو البيانات، مشيرة إلي أن الوزارة تخصص آليات رسمية مهمتها التواصل مع كافة وسائل الإعلام.

وأكد البيان الصادر اليوم، على أن وزارة الري والموارد المائية تحرص كل الحرص على دعم جهود هذه الوسائل في التوعية بالتحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية، باعتبارهم شركاء في التوعية بالبرامج والخطط التي تنفذها قطاعات وهيئات الوزارة لمواجهة العجز المائي للبلاد، كذلك حتى لا تنتشر الشائعات والمعلومات الخاطئة، التي يمكا أن يستغلها أهل الشر من كارهي التقدم للدولة المصرية.