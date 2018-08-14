بشكل رسمي.. جماهير الكرة تعود للمدرجات أول سبتمبر

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وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على اقتراح وزير الرياضة بعودة الجماهير لحضور المباريات ، وقد جاء هذا القرار، بعد أن توجه بالشكر لوزير الداخلية ولرجال الشرطة، لنجاحهم فى حماية كنيسة مسطرد من العمل الارهابى، الذى استهدفها منذ أيام، إذ نجحت الإجراءات الأمنية المشددة فى منع وصول الارهابى إلى مبنى الكنيسة وهو ما أدى إلى انفجار العبوة الناسفة فيه.

وخلال الاجتماع، عرض أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، ما تم مؤخراً من تنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية والاجتماع مع اتحاد الكرة وممثلى الأندية، والاتفاق على مقترح بدء حضور الجماهير لمباريات كرة القدم، فى أول سبتمبر المقبل على أن يبدأ هذا بشكل تدريجي، بمعنى أنه يمكن البدء أولا بحضور جماهيري في حدود 5 آلاف متفرج،إلى أن يتصاعد الرقم تدريجيًا، مع عدد من التوصيات المهمة فى هذا الشأن، التى سيتم الالتزام بها.

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ووجه “صبحي” الشكر لوزارتى الدفاع والداخلية، اللتين قدمتا الدعم الكامل للعمل على عودة الجماهير للمدرجات.

وطالب رئيس الوزراء بأن تتضافر جهود مختلف الجهات من أجل نجاح عودة الجماهير لحضور المباريات، والظهور بصورة حضارية، تعكس الروح الرياضية فى المنافسة، والتشجيع المنضبط، مع ضرورة التعامل بحسم مع أى خروج عن القواعد والضوابط الموضوعةيعلن عودة الجماهير لمدرجات كرة القدم أول سبتمبر

وفي نفس السياق، ذكر السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إعلان قرار عودة الجماهير إلى الملاعب بمثابة خطوة إيجابية مهمة، بعد الجهود المبذولة التى أشار إليها وزير الشباب والرياضة فى هذا الشأن، مضيفا أن هناك اتصالات والتنسيق بين عدد من الجهات المعنية سواء من اتحاد الكرة ووزارة الداخلية، وإصدار بعض التوصيات التى سيتم العمل بها لحضور المباريات.

وأكد”سلطان”، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحياة فى مصر”، المذاع على قناة “الحياة” الفضائية، أن عودة الجماهير للملاعب تعتمد فى الأساس على ظهورهم بشكل حضري يعكس الروح الرياضية، وأن يتم التشجيع بشكل منضبط، بحيث تتعامل الجهات المعنية مع أى خروج عن القانون أو قواعد المتبعة،مشيرًا إلى أنه سيتم توفير الحماية الأمنية وكافة الرعاية، والتشديد على ضرورة الضوابط الموضوعة، والتشيجيع المنضبط لتخطى هذه الأزمة.

وعلى صعيد أخر، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة استعدت لعيد الأضحى عبر عنصرين تتمثل فى توفير المواد الغذائية واللحوم والأضاحى بكميات مناسبة، وتخصيص ومنافذ التوزيع بحيث تكون متناسبة مع الكتل السكنية فى المحافظات، بالإضافة إلى الاستعدادات الامنية فى الشوارع والميادين لتأمين المواطنين والتصدى لأى شخص يحاول الخروج عن القانون.

يذكر أنه على مدار 5 سنوات تم منع الجمهور من الحضور في المدرجات، وكان قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بمنع إقامة مباريات بجمهور سواء للدوري العام أو لكأس مصر ناتج على خلفية أحداث العنف والشغب، في واقعة مباراة النادى الأهلى والمصرى مطلع فبراير 2012 التى راح ضحيتها 74 مشجعا أهلاويا، وعلى الرغم من أن أحداث شغب الملاعب أعقبت ثورة يناير بسبب الانفلات الأمنى إلا أن هذه المباراة كانت الفاصلة فى إقامة المباريات بدون جمهور، وخلال الساعات القليلة الماضية قرر عودة الجمهور بشكل تدريجى لحضور مباريات الدور 8 من كأس مصر.