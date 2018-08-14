رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان 5 أضعاف سعرها الحالي لتصبح بـ25 جنيهًا

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ذكرت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن سعر تذكرة حديقة الحيوان الحالي الأن هو 5 جنيهات،ولكن هناك مقترح لزيادة سعرها إلى 25 جنيهًا لمدة يوم واحد فقط سيتم تحديده فيما بعد على أن تظل طوال أيام الأسبوع وفي المناسبات والرحلات والأعياد والإجازات الرسمية وأيضا للطلبة بخمسة جنيهات فقط.

وأضافت نائب وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح دريم” المذاع على قناة “دريم”، أن الوزارة تبحث رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان من 20 إلى 25 جنيهًا لمدة يومين فقط في الأسبوع، وفى هذين اليومين تكون الحديقة هادئة ونظيفة، مع ثبات سعر التذكرة الأصلى 5 جنيهات باقي أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن هذا القرار هيراعى القادرين وغير القادرين، وسيتم تطبيق هذا القرار عقب عيد الأضحى المبارك.

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وأوضحت “محرز” أن الدولة خصصت 35 مليونا لتطوير حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية، كما أن العائد من زيادة التذكرة لمدة يوم واحد فقط سيتم إنفاقه على التطوير والتحديث المستمر في الحديقة.، كما أنه تم تغيير شركة الأمن والنظافة بحديقة الحيوان.

كما لفتت إلى أنه أصبح هناك شرطة نسائية بالحديقة وعمل شبكة كاميرات لمراقبة جميع أبواب الحديقة، وفى العيد تفتح الأبواب من السابعة صباحا، متابعة أنه تم توفير دورات مياه والحرص على تواجد سيارات إسعاف بشكل دائم.