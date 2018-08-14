الصحة: أرتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 14 حالة وفاة

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أرتفع عدد حالات الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 14 حالة وفاة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن وفاة الحالة الرابعة عشرة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وهي لحاجة تدعى فوزية عبدالونيس علي ميهوب، ٧٤ عاما، من محافظة بني سويف، وتتبع حج السياحة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بمكة المكرمة لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، وجار التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في وقتٍ سابق مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الحالة الثالثة عشرة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وذلك لحاجة تدعى سعاد محمد عبدالحافظ جويلي، 69 عاما، من محافظة دمياط، وتتبع حج السياحة.

ولفت الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقلها الى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مضيفاً التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

وبهذا يرتفع عدد حالات الوفيات في بعثة الحجاج المصريين إلى 14 حالة وفاة إلى الأن أغلبها كان بسبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية.