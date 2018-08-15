الحكومة توافق على طرح مناقصة محدودة لتطوير برامج ميكنة النظم الضريبية

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أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، يوم الثلاثاء ، موافقته على تعزيز مصلحة الضرائب المصرية «القيمة المضافة» ، للعام المالي الحالي 2018 / 2019 ، للبدء في طرح المناقصة المحدودة على الشركات المتخصصة ، في صناعة وتطوير برامج الميكنة الشاملة للنظم الضريبية العالمية.

وأوضحت الحكومة في اجتماعها ، أن القرار جاء حتى يتسنى تركيب وتشغيل البرامج والأنظمة في المصلحة ، وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات ، التي أعدتها الشركة الاستشارية.

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