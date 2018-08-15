مدبولي يهنئ المصريين بعيد الأضحى.. ويوجّه بتقديم الرعاية الكاملة للحجاج المصريين

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هنأ المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الثلاثاء ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والشعب المصري ، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، كما وجّه التهنئة للمصريين ، الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام.

وخلال اجتماع الحكومة ، وجّه المهندس مصطفى مدبولي ، بتقديم كامل الرعاية والتيسيرات للحجاج ، بما يضمن خروج موسم حج على أعلى مستوى ، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق الكامل ، بين الجهات المصرية والسلطات السعودية.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء ، على أهمية المتابعة المستمرة من جانب مختلف القيادات في محافظات الجمهورية كافة ، للتأكد من مدى توافر السلع والخدمات بالكميات والأسعار المناسبة ، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم والأضاحي ، عن طريق التوسع في إقامة المزيد من منافذ البيع والشوادر في محافظات الجمهورية كافة.

وكلّف المهندس مصطفى مدبولي ، القيادات التنفيذية في مختلف المواقع ، لضمان سرعة التعامل مع المواقف الطارئة ، وإزالة أي مشكلات على أرض الواقع.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء ، بما تم إنجازه من أعمال ومشروعات تنموية وخدمية في محافظات الصعيد ، وفقا للمواصفات الفنية العالمية ، موضحا أن هذه المشروعات ، تأتي في إطار اهتمام الدولة بمناطق الصعيد ، والسعي لإقامة مزيد من المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة بها ، مشيرا إلى أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ، ومحطتها الكهرومائية ، أحد المشروعات الضخمة ، التي تساهم في خدمة قطاعات الزراعة والري والكهرباء ، ما يسهم بدوره ، في زيادة الرقعة الزراعية وحجم إنتاجية المحاصيل ، فضلا عن تحسين الملاحة النهرية في نهر النيل ، من خلال هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ، بينما توفر المحطة الكهرومائية ، طاقة كهربائية يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء ، فضلا عن إنشاء كوبري أعلى القناطر ، لربط شرق النيل بغربه ، لزيادة وسهولة الحركة المرورية.

وخلال الاجتماع ، تحدث المهندس مصطفى مدبولي ، عن متحف سوهاج القومي ، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ، حيث يسهم في تسليط الضوء على حضارة محافظة سوهاج العريقة ، باعتبار أنه أحد المنارات الثقافية والتاريخية ، التي تساعد على حماية التراث الوطني ورفع الوعي الثقافي ، فضلا عن جذب المزيد من الأفواج السياحية ، المهتمة بالتعرف على أسرار الحضارة المصرية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء ، بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة ، وإيجاد حلول فورية لأي مشكلات تعيق استكمال تنفيذها ، لما لهذا من مردود إيجابي ، وتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات ، مؤكدا انتهاء الأعمال الخاصة بالطريق الدائري الإقليمي ، والتزام سيارات النقل بتوقيتات محددة لها ، للسير على الطريق الدائري ، في الفترة من الساعة الثانية عشرة صباحا ، وحتى الساعة السادسة صباحا ، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية ، لتطبيق القرار بحسم ، والإعلان عن التوقيتات المحددة.