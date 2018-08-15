الحكومة توافق على تعديل كردون مدينة في المنيا

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أعلن محافظ المنيا ، اللواء عصام البديوي ، أن المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أصدر خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، يوم الثلاثاء ، القرار رقم 1646 للعام 2018 ، بشأن تعديل كردون مدينة ديرمواس في محافظة المنيا ، طبقا للخرائط المرفقة ، حيث نصت المادة الثانية من القرار ، على نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح محافظ المنيا ، أن اعتماد الحكوكة للتعديل الجديد ، يأتي في إطار دفع عجلة التنمية المستدامة ، فضلا عن إرساء قواعد التخطيط والتنمية العمرانية في المنيا ، وفي ضوء المخططات الاستراتيجية القومية والإقليمية ، ما يسهم كذلك ، في إكمال دراسات المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس ، ومن ثم المخطط التفصيلي لها.

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مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، المهندسة أسماء صلاح ، قالت إن الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، طالبت بتعديل كردون مدينة ديرمواس في محافظة المنيا ، لاستكمال دراسات المخطط الاستراتيجي للمدينة ، ومن ثم المخطط التفصيلي لها ، كما وجّه محافظ المنيا ، بالانتهاء من رفع الإحداثيات وتوقيعها.