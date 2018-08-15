الحكومة تشكر «الداخلية» على جهودها في كشف هوية إرهابي «كنيسة مسطرد»

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شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي ، الذي ترأسه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يوم الثلاثاء ، توجيه الشكر لوزير الداخلية ، اللواء محمود توفيق ، ورجال الشرطة ، لنجاحهم في حماية كنيسة العذراء الأثرية في مسطرد ، من العمل الإرهابي الذي استهدفها قبل أيام ، بعد أن نجحت الإجراءات الأمنية المشددة ، في منع وصول الإرهابي إلى مبنى الكنيسة ، وانفجار العبوة الناسفة فيه.

وكشفت وزارة الداخلية ، برئاسة اللواء محمود توفيث ، التفاصيل الكاملة للحادث الإرهابي الفاشل ، الذي استهدف الاحتفال بمولد السيدة العذراء في مسطرد ، حيث أوضحت وزارة الداخلية ، أن قطاع الأمن الوطني ، بالاستعانة يالتحريات الميدانية ، نجح في تحديد هوية الإرهابي الذي انتحر ، حال مشاهدته للإجراءات الأمنية المحكمة.

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وأوضحت وزارة الداخلية كذلك ، أن الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية ، أسفرت عن نجاح الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنسية السيدة العذراء الأثرية في منطقة مسطرد ، خلال الاحتفال بمولد السيدة العذراء ، من الحيلولة دون تمكن أحد العناصر الإرهابية ، من التسلل لحرم الكنسية لتنفيذ مخططه الإرهابي ، حيث تراجع حال مشاهدته الإجراءات الأمنية ، في محاولة لإيجاد حل بديل ، حيث انفجرت العبوة الناسفة التي كانت بحوزته ، ما أدى إلى مصرعه في الحال ، وتناثر أشلاء جسده في المنطقة.

وحدد قطاع الأمن الوطني ، عن طريق التحريات الميدانية ، هوية الإرهابي ، حيث تبين إنه يدعى عمر محمد أحمد مصطفى ، 29 عاما ، مقيم في شارع مكة بعين شمس ، وحاصل على دبلوم فوق المتوسط ، من معهد فني تجاري.