الحكومة تشكر «الداخلية» على جهودها في كشف هوية إرهابي «كنيسة مسطرد»

منذ 56 دقيقة أخبار مصر
الحكومة تشكر «الداخلية» على جهودها في كشف هوية إرهابي «كنيسة مسطرد»
مصطفى مدبولي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي ، الذي ترأسه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يوم الثلاثاء ، توجيه الشكر لوزير الداخلية ، اللواء محمود توفيق ، ورجال الشرطة ، لنجاحهم في حماية كنيسة العذراء الأثرية في مسطرد ، من العمل الإرهابي الذي استهدفها قبل أيام ، بعد أن نجحت الإجراءات الأمنية المشددة ، في منع وصول الإرهابي إلى مبنى الكنيسة ، وانفجار العبوة الناسفة فيه.

وكشفت وزارة الداخلية ، برئاسة اللواء محمود توفيث ، التفاصيل الكاملة للحادث الإرهابي الفاشل ، الذي استهدف الاحتفال بمولد السيدة العذراء في مسطرد ، حيث أوضحت وزارة الداخلية ، أن قطاع الأمن الوطني ، بالاستعانة يالتحريات الميدانية ، نجح في تحديد هوية الإرهابي الذي انتحر ، حال مشاهدته للإجراءات الأمنية المحكمة.

وأوضحت وزارة الداخلية كذلك ، أن الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية ، أسفرت عن نجاح الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنسية السيدة العذراء الأثرية في منطقة مسطرد ، خلال الاحتفال بمولد السيدة العذراء ، من الحيلولة دون تمكن أحد العناصر الإرهابية ، من التسلل لحرم الكنسية لتنفيذ مخططه الإرهابي ، حيث تراجع حال مشاهدته الإجراءات الأمنية ، في محاولة لإيجاد حل بديل ، حيث انفجرت العبوة الناسفة التي كانت بحوزته ، ما أدى إلى مصرعه في الحال ، وتناثر أشلاء جسده في المنطقة.

وحدد قطاع الأمن الوطني ، عن طريق التحريات الميدانية ، هوية الإرهابي ، حيث تبين إنه يدعى عمر محمد أحمد مصطفى ، 29 عاما ، مقيم في شارع مكة بعين شمس ، وحاصل على دبلوم فوق المتوسط ، من معهد فني تجاري.