الحكومة توجه بسير سيارات النقل على «الدائري» من الثانية عشرة صباحا حتى السادسة صباحا

منذ 49 دقيقة أخبار مصر
الحكومة توجه بسير سيارات النقل على «الدائري» من الثانية عشرة صباحا حتى السادسة صباحا
الطريق الدائري

وجّه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الثلاثاء ، بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة ، وإيجاد حلول فورية لأي مشكلات تعيق استكمال تنفيذها ، لما لهذا من مردود إيجابي ، وتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، انتهاء الأعمال الخاصة بالطريق الدائري الإقليمي ، والتزام سيارات النقل بتوقيتات محددة لها ، للسير على الطريق الدائري ، في الفترة من الساعة الثانية عشرة صباحا ، وحتى الساعة السادسة صباحا ، وذلك عن طريق التنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية ، لتطبيق القرار بحسم ، والإعلان عن التوقيتات المحددة.