الحكومة توجه بسير سيارات النقل على «الدائري» من الثانية عشرة صباحا حتى السادسة صباحا

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وجّه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الثلاثاء ، بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة ، وإيجاد حلول فورية لأي مشكلات تعيق استكمال تنفيذها ، لما لهذا من مردود إيجابي ، وتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، انتهاء الأعمال الخاصة بالطريق الدائري الإقليمي ، والتزام سيارات النقل بتوقيتات محددة لها ، للسير على الطريق الدائري ، في الفترة من الساعة الثانية عشرة صباحا ، وحتى الساعة السادسة صباحا ، وذلك عن طريق التنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية ، لتطبيق القرار بحسم ، والإعلان عن التوقيتات المحددة.

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