الحكومة توافق على قرض لإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بـ50 مليون دينار كويتي

منذ 47 دقيقة أخبار مصر
الحكومة توافق على قرض لإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بـ50 مليون دينار كويتي
مصطفى مدبولي

أعلن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص باتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ، بين الحكومة المصرية ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي ، والتي وقعت في القاهرة ، بتاريخ 12 يوليو من العام الحالي 2018.

مشروع القرار الذي وافقت عليه الحكومة ، يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة ، عن طريق نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر ، بإنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا ، باستخدام المياه المنتجة منها ، بغرض استصلاح نحو 330 ألف فدان تقريبا شرق قناة السويس ، و70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا ، في منطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ، ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة 400 الف فدان ، في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

كما وافقت الحكومة في اجتماعها كذلك ، على طلب إسناد الأعمال المطلوبة ، لتوريد وتركيب كشكي كهرباء محولات 1.5 ميجا ، لمستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة ، في وزارة الأوقاف ، للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وذلك بقيمة مالية قدرها 10 ملايين و614 ألفا و342 جنيها ، على أن يتم سداد الدفعة المقدمة ، وقدرها 5 ملايين و307 آلاف و171 جنيها ، بواقع 50% من أمر الإسناد ، حيث يتم الصرف من هيئة الأوقاف المصرية.