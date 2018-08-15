الحكومة توافق على قرض لإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بـ50 مليون دينار كويتي

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أعلن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص باتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ، بين الحكومة المصرية ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي ، والتي وقعت في القاهرة ، بتاريخ 12 يوليو من العام الحالي 2018.

مشروع القرار الذي وافقت عليه الحكومة ، يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة ، عن طريق نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر ، بإنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا ، باستخدام المياه المنتجة منها ، بغرض استصلاح نحو 330 ألف فدان تقريبا شرق قناة السويس ، و70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا ، في منطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ، ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة 400 الف فدان ، في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

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كما وافقت الحكومة في اجتماعها كذلك ، على طلب إسناد الأعمال المطلوبة ، لتوريد وتركيب كشكي كهرباء محولات 1.5 ميجا ، لمستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة ، في وزارة الأوقاف ، للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وذلك بقيمة مالية قدرها 10 ملايين و614 ألفا و342 جنيها ، على أن يتم سداد الدفعة المقدمة ، وقدرها 5 ملايين و307 آلاف و171 جنيها ، بواقع 50% من أمر الإسناد ، حيث يتم الصرف من هيئة الأوقاف المصرية.