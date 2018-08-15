الحكومة توافق على بيع 30 فدانا في الأقصر لشركة بترول

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أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء ، على تقرير اللجنة العليا للتقييم ، في الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، والخاص بطلب محافظة الأقصر ، التصرف بالبيع في مساحة 29.96 فدان ، على طريق (الوادي – الرزيقات) ، من أملاك محافظة الأقصر ، إلى شركة النيل لتسويق البترول ، لإنشاء مستودع منتجات بترولية.

كما وافقت الحكومة خلال اجتماعها ، على السير في إجراءات تعاقد وزارة المالية «مصلحة الضرائب المصرية» ، مع شركة «Ernst & Young» ، لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة ، لإعداد كراسة الشروط ، التي سيتم بناء عليها ، اختيار الشركة المسؤولة عن تطبيق الحل الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، فضلا عن دراسة إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنظومة في المصلحة.

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ويهدف القرار الجديد ، إلى الاستفادة من خبرة شركة «Ernst & Young» في هذا المجال ، باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات ، لمعاونتها في تحقيق التحول المؤسسي والاقتصادي ، فضلا عن تعزيز النظم والحوكمة ومتطلبات الإصلاح الضريبي ، ما يسهم في تشجيع الإدارة الضريبية والممولين ، على اتباع سلوك يتسق مع اعتبارات الكفاءة والفاعلية ، ويحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي والفساد الإداري ، ويقلل إلى أدنى حد المعاملات الورقية ، ويرفع كذلك من تصنيف مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال.

ووافقت الحكومة خلال اجتماعها أيضا ، على تعزيز موازنة مصلحة الضرائب المصرية «القيمة المضافة» ، للعام المالي الحالي «2018/2019» ، بهدف طرح المناقصة المحدودة على الشركات المتخصصة ، في صناعة وتطوير برامج الميكنة الشاملة للنظم الضريبية العالمية ، بهدف تركيب وتشغيل البرامج والأنظمة في المصلحة ، طبقا لكراسة الشروط والمواصفات التي أعدتها الشركة الاستشارية.