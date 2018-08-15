تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على البحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة ، حيث يبلغ ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون ما بين معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ط ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 20 31

سيوة 24 35

بور سعيد 25 31

دمياط 25 31

العريش 24 32

رفح 24 31

الإسماعيلية 25 35

السويس 26 35

رأس سدر 25 36

نخل 20 34

نويبع 28 36

طابا 26 35

سانت كاترين 20 33

الطور 26 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 26 36

بني سويف 26 35

المنيا 25 36

أسيوط 26 36

سوهاج 26 37

قنا 27 39

الأقصر 28 40

أسوان 29 40

أبو سمبل 30 39

الوادي الجديد 28 40

شلاتين 28 37

أبو رماد 29 36

رأس حدربة 29 34

حلايب 29 34