الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى في المصالح والوزارات الحكومية.. 5 أيام مدفوعة الأجر

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أعلن المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، أن الفترة من يوم الإثنين ، الموافق 20 أغسطس من العام الحالي 2010 ، وحتى الجمعة 24 أغسطس من الشهر ذاته ، «إجازة رسمية» مدفوعة الأجر ، في المصالح والوزارات الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي بيان صادر عنه ، اليوم الأربعاء ، هنأ رئيس مجلس الوزراء ، المصريين داخل مصر وخارجها ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، متمنيا لمصر وشعبها ، والأمتين العربية والإسلامية ، دوام الاستقرار والرخاء.

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وبالأمس ، أعلنت وزارة القوى العاملة ، برئاسة محمد سعفان ، أن الوقوف بعرفات ، وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك ، إجازة بـ«أجر كامل» في القطاع الخاص ، وذلك إعمالا لحكم المادة ، رقم 52 من قانون العمل ، الصادر في القانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمعدل في القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 ، والخاص بتحديد أيام الأعياد ، التي تعد إجازة بأجر كامل.

وفي بيان صحفي صادر عنه ، أمس الثلاثاء ، قال وزير القوى العاملة ، إنه يجوز لصاحب العمل ، تشغيل العامل في هذه الأيام ، حال اقتضت ظروف العمل لذلك ، شرط أن يستحق في هذه الحالة ، إضافة إلى أجره عن هذا الأيام ، مثلي هذا الأجر.

ووجّه محمد سعفان ، مديريات القوى العاملة في محافظات الجمهورية كافة ، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى المبارك ، في منشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، كما أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا بذلك ، وجّهته إلى مديرياتها.

وتقدم وزير القوى العاملة ، بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر ، على امتداد أرض الوطن ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، لافتا إلى دورهم الوطني ، وجهودهم المخلصة ، في بناء وتنمية وطننا العزيز مصر.