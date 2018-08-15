الجيزة تستعد لعيد الأضحى بتطوير 8 مجازر بـ14 مليون جنيه

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أعلنت محافظة الجيزة ، برئاسة اللواء محمد كمال الدالي ، الانتهاء من تطوير 8 مجازر في نطاق المحافظة ، كمرحلة أولى ، بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليون جنيه ، وذلك ضمن استعدادات الجيزة ، لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك في مناطق «المنيب ، الوراق ، البدرشين ، الصف ، وردان ، العياط ، منشأة القناطر ، وكرداسة».

اللواء محمد كمال الدالي ، محافظ الجيزة ، قال إن تطوير المجازر ، شمل تجديد الأرضيات في العنابر ، وتغطيتها بمادة عازلة ، فضلا عن تجديد شبكات الصرف الصحي ، والمياه ، والكهرباء ، وتكسية الحوائط ، وتركيب كشافات كهربائية لزيادة الإنارة داخل العنابر ، كي تكون جاهزة لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد.

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وأوضح محافظ الجيزة ، أن تطوير المجازر ، يأتي ضمن خطة وضعتها المحافظة ، بغرض تطوير 20 مجزرا على مرحلتين ، حيث يتم البدء في تطوير 7 مجازر في المرحلة الثانية ، عقب إجازة عيد الأضحى ، وذلك بتكلفة 6 ملايين جنيه ، وهي مجازر «ناهيا ، أوسيم ، نكلا ، المتانيا ، سقارة ، الشوبك الغربي ، والحوامدية» مشيرا إلى أن الخطة ، تشمل كذلك تطوير مجازر «الزبو ، منديشة ، الباويطي ، البرمبل ، والقبابات» ، وذلك بتكلفة مليون جنيه.

ولفت اللواء محمد كمال الدالي ، إلى أن مديرية الطب البيطري ، انتهت من أعمال الصيانة اللازمة لـ20 مجزرا ، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ، والوحدات المحلية المختصة ، كما تقرر فتح المجازر ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين ، لذبح الأضاحي مجانار، وذلك دون دفع الرسوم الخاصة ، على مستوى المحافظة بالكامل ، تشجيعا على الذبح داخل المجازر الحكومية ، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث ، من مخلفات الذبح ، بدلا من الذبح في الشوارع والميادين.