مترو الأنفاق يعلن مواعيد العمل خلال عطلة عيد الأضحى (تفاصيل)

منذ 37 دقيقة أخبار مصر
مترو الأنفاق يعلن مواعيد العمل خلال عطلة عيد الأضحى (تفاصيل)
مترو الأنفاق

وجّه المهندس هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، برفع حالة الطوارئ في محطات المترو بالخطوط الثلاثة ، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك ، فضلا عن الالتزام بمواعيد الرحلات وزمن التقاطر ، بهدف تقديم خدمة مميزة للركاب ، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

المهندس علي الفضالي ، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أكد الاتفاق على عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة ، بحيث تتواجد القيادات والمسؤولين عن خطوط المترو يوميا ، خلال فترة التشغيل ، بهدف متابعة أي مشكلات قد تحدث بشكل فوري ،ة والعمل على حلها ، وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور ، حيث يبدأ تشغيل المترو ، من الساعة الخامسة والربع صباحا ، وينطلق آخر قطار في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل ، على أن تتقابل القطارات الأخيرة في المحطات التبادلية ، في تمام الساعة الواحدة صباحا ، وذلك بإجمالي عدد رحلات 1145 رحلة ط بعدد 328 رحلة في الخط الأول (حلوان – المرج) ، بزمن تقاطر 4 دقائق ، و424 رحلة في الخط الثاني (شبرا – المنيب) ، بزمن تقاطر 3 دقائق ، و393 رحلة في الخط الثالث (العتبة – الأهرام – مصر الجديدة) ، بزمن تقاطر 5 دقائق.

ووجّه رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، بانتشار نقاط الإسعاف في محطات مترو الأنفاق كافة ، وعددها 20 نقطة إسعاف ، لافتا إلى أن هذه الخدمة الطبية «مجانية» ، لمرتادي مترو الأنفاق ، من كبار السن ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والحالات الطارئة.

العضو المنتدب للتشغيل والصيانة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، المهندس خالد صبره ، أكد أن الشركة ، تجري الصيانات العاجلة والبسيطة لجميع القطارات ، بهدف التأكد من سلامتها قبل تشغيلها ، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ، فضلا عن انتشار فرق الصيانة والطوارئ ، في جميع محطات المترو في الخطوط الثلاثة ، ومتابعة غرفة العمليات ، وحل أي مشكلات قد تحدث في أسرع وقت ، فضلا عن حسن التعامل مع الركاب ، وسرعة تذليل أي عقبات أو مشكلات خلال أيام العيد.

ولفت المهندس خالد صبره ، إلى عمل جدول ورديات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ، بحيث تتواجد القيادات والمسؤولين على خطوط المترو بشكل يومي ، فضلا عن نشر فرق الصيانة المختلفة ، لمعالجة أي عطل مفاجئ ، قد يؤثر على حركة وانتظام القطارات ، وذلك في إطار الحرص على مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات ، والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات ، بهدف تكثيف الخدمات على الثلاث خطوط وتأمين حركة وسلامة الركاب.

المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، المهندس أحمد عبد الهادي ، أوضح أن غرفة التحكم المركزي ، سوف تعمل بشكل يومي ، لرصد حركة تشغيل القطارات ، بهدف التأكد من سلامتها ، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، وأن هناك رقابة صارمة على البوابات الإلكترونية ، لمنع التسرب من دفع قيمة التذكرة ، فضلا عن التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات ، بغرض تأمين ومراقبة المحطات كافة في الخطوط الثلاثة ، والكشف عن المفرقعات ، مع وجود الشرطة النسائية في المحطات ، وانتشار فرق الإسعاف ، وعددها 20 نقطة إسعاف ، 12 نقطة في الخط الأول ، 6 نقاط في الخط الثاني ، ونقطتين في الخط الثالث ، مع استمرار خدمة الخط الساخن ، التي تعمل على مدار الـ24 ساعة ، على الرقم 16048 ، وكذلك خدمة «واتس آب» لتلقي الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى من جمهور الركاب ، على أرقام «01221116048 – 01021778887».