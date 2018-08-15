مترو الأنفاق يعلن مواعيد العمل خلال عطلة عيد الأضحى (تفاصيل)

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وجّه المهندس هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، برفع حالة الطوارئ في محطات المترو بالخطوط الثلاثة ، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك ، فضلا عن الالتزام بمواعيد الرحلات وزمن التقاطر ، بهدف تقديم خدمة مميزة للركاب ، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

المهندس علي الفضالي ، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أكد الاتفاق على عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة ، بحيث تتواجد القيادات والمسؤولين عن خطوط المترو يوميا ، خلال فترة التشغيل ، بهدف متابعة أي مشكلات قد تحدث بشكل فوري ،ة والعمل على حلها ، وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور ، حيث يبدأ تشغيل المترو ، من الساعة الخامسة والربع صباحا ، وينطلق آخر قطار في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل ، على أن تتقابل القطارات الأخيرة في المحطات التبادلية ، في تمام الساعة الواحدة صباحا ، وذلك بإجمالي عدد رحلات 1145 رحلة ط بعدد 328 رحلة في الخط الأول (حلوان – المرج) ، بزمن تقاطر 4 دقائق ، و424 رحلة في الخط الثاني (شبرا – المنيب) ، بزمن تقاطر 3 دقائق ، و393 رحلة في الخط الثالث (العتبة – الأهرام – مصر الجديدة) ، بزمن تقاطر 5 دقائق.

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ووجّه رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، بانتشار نقاط الإسعاف في محطات مترو الأنفاق كافة ، وعددها 20 نقطة إسعاف ، لافتا إلى أن هذه الخدمة الطبية «مجانية» ، لمرتادي مترو الأنفاق ، من كبار السن ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والحالات الطارئة.

العضو المنتدب للتشغيل والصيانة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، المهندس خالد صبره ، أكد أن الشركة ، تجري الصيانات العاجلة والبسيطة لجميع القطارات ، بهدف التأكد من سلامتها قبل تشغيلها ، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ، فضلا عن انتشار فرق الصيانة والطوارئ ، في جميع محطات المترو في الخطوط الثلاثة ، ومتابعة غرفة العمليات ، وحل أي مشكلات قد تحدث في أسرع وقت ، فضلا عن حسن التعامل مع الركاب ، وسرعة تذليل أي عقبات أو مشكلات خلال أيام العيد.

ولفت المهندس خالد صبره ، إلى عمل جدول ورديات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ، بحيث تتواجد القيادات والمسؤولين على خطوط المترو بشكل يومي ، فضلا عن نشر فرق الصيانة المختلفة ، لمعالجة أي عطل مفاجئ ، قد يؤثر على حركة وانتظام القطارات ، وذلك في إطار الحرص على مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات ، والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات ، بهدف تكثيف الخدمات على الثلاث خطوط وتأمين حركة وسلامة الركاب.

المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، المهندس أحمد عبد الهادي ، أوضح أن غرفة التحكم المركزي ، سوف تعمل بشكل يومي ، لرصد حركة تشغيل القطارات ، بهدف التأكد من سلامتها ، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، وأن هناك رقابة صارمة على البوابات الإلكترونية ، لمنع التسرب من دفع قيمة التذكرة ، فضلا عن التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات ، بغرض تأمين ومراقبة المحطات كافة في الخطوط الثلاثة ، والكشف عن المفرقعات ، مع وجود الشرطة النسائية في المحطات ، وانتشار فرق الإسعاف ، وعددها 20 نقطة إسعاف ، 12 نقطة في الخط الأول ، 6 نقاط في الخط الثاني ، ونقطتين في الخط الثالث ، مع استمرار خدمة الخط الساخن ، التي تعمل على مدار الـ24 ساعة ، على الرقم 16048 ، وكذلك خدمة «واتس آب» لتلقي الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى من جمهور الركاب ، على أرقام «01221116048 – 01021778887».