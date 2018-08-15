6 معلومات عن خطة «الصحة» للقضاء على فيروس سي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، بالقضاء على فيروس سي ، والوصول بنسب الإصابة إلى المعدلات العالمية ، وذلك بنسبة 1% ، ما دعا وزارة الصحة والسكان ، إلى تحديث خطتها لمحاربة فيروس سي ، وعلاج المصابين بالمرض.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 6 معلومات عن خطة وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، للكشف عن المصابين بفيروس سي ، من بين 45 مليون مواطن خلال 3 سنوات ، وهي كالتالي:
1. التوسع في المسح الطبي لفيروس سي ، حيث يشمل أكبر عدد من المواطنين ، خلال شهر أكتوبر المقبل.
2. تنظيم خطة إعلامية ، تدعو المرضى للكشف عن فيروس سي بالمجان.
3. فتح 3 آلاف و800 وحدة صحية ، للكشف عن فيروس سي.
4. التوسع في إنشاء مراكز ووحدات الفيروسات الكبدية ، لتصل إلى 114 مركزا.
5. تخصيص 352 مركزا ، لتقييم العينات والتحاليل المطلوبة ، للكشف عن مرضى فيروس سي.
6. توفير العلاج للمصابين ، بعد التأكد من إصابتهم بفيروس سي.
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