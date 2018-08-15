منح «زواج وإنجاب ووفاة».. تعرف على المزايا الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

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تولي مديريات القوى العاملة في محافظات الجمهورية كافة ، اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة ، وفق تعليمات محمد سعفان ، وزير القوى العاملة برعاية هذه الفئة من العمالة ، وتوفير رعاية اجتماعية مناسبة لهم ولأسرهم.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم الاشتراطات واللوائح ، المنظمة لحصول العمالة غير المنتظمة ، على الرعاية الاجتماعية ، عن طريق مديريات القوى العاملة ، المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة ، وهي كالتالي:

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1. يشترط للاستفادة بمزايا الرعاية الاجتماعية ، أن يكون العامل مسجلا في إدارة متابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ، في مديريات القوى العاملة.

2. تتضمن الرعاية المقدمة للعامل ، الحصول على منحة زواج ، ومنحة إنجاب ، ومنحة وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى ، أو منحة في حالة العجز الكلي ، فضلا عن منح الأعياد والمناسبات المختلفة.

3. في حال زواج العامل ، يصرف له 500 جنيه «إعانة» لمرة واحدة ، أما في حالة الإنجاب ، فيتم صرف رعاية اجتماعية له ، لمولودين اثنين فقط ، حيث يتقدم العامل إلى الإدارة للمرة الأولى ، لصرف 300 جنيه فقط لمرة واحدة ، وفي حال إنجاب توأم ، يصرف له مبلغا إجماليا قدره 600 جنيه مصري ، لمرة واحدة فقط.

4. في حال وفاة العامل ، يصرف مبلغ 3 آلاف جنيه لأسرته ، وذلك لمن يتقدم بأنه القائم على صرف مصاريف الجنازة ، أما في حالة وفاة زوج أو زوجة العامل ، أو أحد الأولاد ، فيتم صرف مبلغ قدره 1000 جنيه «إعانة اجتماعية».

5. في حال العجز الجزئي للعامل ، الناتج عن إصابة في العمل ، يتم صرف إعانة قدرها 1500 جنيه ، أما في حال العجز الكلي للعامل ، يتم صرف إعانة بقيمة 3 آلاف جنيه ، ويتم تحديد حالة العجز ، وفقا لقرار لجنة طبية مختصة ، تكون تابعة للتأمين الصحي.

6. تصرف الإعانة الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، في أعياد الأضحى ، وعيد الفطر ، وعيد العمال ، والمولد النبوي الشريف.