منح «زواج وإنجاب ووفاة».. تعرف على المزايا الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

منذ 28 دقيقة أخبار مصر
منح «زواج وإنجاب ووفاة».. تعرف على المزايا الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
عمالة غير منتظمة

تولي مديريات القوى العاملة في محافظات الجمهورية كافة ، اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة ، وفق تعليمات محمد سعفان ، وزير القوى العاملة برعاية هذه الفئة من العمالة ، وتوفير رعاية اجتماعية مناسبة لهم ولأسرهم.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم الاشتراطات واللوائح ، المنظمة لحصول العمالة غير المنتظمة ، على الرعاية الاجتماعية ، عن طريق مديريات القوى العاملة ، المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة ، وهي كالتالي:

1. يشترط للاستفادة بمزايا الرعاية الاجتماعية ، أن يكون العامل مسجلا في إدارة متابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ، في مديريات القوى العاملة.

2. تتضمن الرعاية المقدمة للعامل ، الحصول على منحة زواج ، ومنحة إنجاب ، ومنحة وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى ، أو منحة في حالة العجز الكلي ، فضلا عن منح الأعياد والمناسبات المختلفة.

3. في حال زواج العامل ، يصرف له 500 جنيه «إعانة» لمرة واحدة ، أما في حالة الإنجاب ، فيتم صرف رعاية اجتماعية له ، لمولودين اثنين فقط ، حيث يتقدم العامل إلى الإدارة للمرة الأولى ، لصرف 300 جنيه فقط لمرة واحدة ، وفي حال إنجاب توأم ، يصرف له مبلغا إجماليا قدره 600 جنيه مصري ، لمرة واحدة فقط.

4. في حال وفاة العامل ، يصرف مبلغ 3 آلاف جنيه لأسرته ، وذلك لمن يتقدم بأنه القائم على صرف مصاريف الجنازة ، أما في حالة وفاة زوج أو زوجة العامل ، أو أحد الأولاد ، فيتم صرف مبلغ قدره 1000 جنيه «إعانة اجتماعية».

5. في حال العجز الجزئي للعامل ، الناتج عن إصابة في العمل ، يتم صرف إعانة قدرها 1500 جنيه ، أما في حال العجز الكلي للعامل ، يتم صرف إعانة بقيمة 3 آلاف جنيه ، ويتم تحديد حالة العجز ، وفقا لقرار لجنة طبية مختصة ، تكون تابعة للتأمين الصحي.

6. تصرف الإعانة الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، في أعياد الأضحى ، وعيد الفطر ، وعيد العمال ، والمولد النبوي الشريف.