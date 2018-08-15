تعرف على إنجازات «اقتصادية السويس» في 2018

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تسير الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية ، في طريق تنمية محور القناة ، وخلق منطقة اقتصادية متكاملة ، لتكون نافذة على العالم ، حيث حققت الهيئة على مدار الأعوام السابقة إنجازات عدة ، سواء توقيع بروتوكولات لمشروعات كبرى جديدة ، أو إنهاء تنفيذ الأعمال الإنشائية والبنية التحتية لمشروعات أخرى.

2018 كان أكثر الأعوام التي شهدت شوطا كبيرا في إنجازات الهيئة الاقتصادية ، في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، هو عام 2018، فمنذ بداية العام ، توالت بروتوكولات المشروعات الكبرى ، التي وقعها الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، والتي جذبت العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ، فضلا عما انتهت إالهيئة من تنفيذه من مشروعات.

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ويرصد موقع «مصر 365» ، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس ، أهم إنجازات ومشروعات الهيئة ، منذ بداية العام 2018 ، وحتى الآن ، والتي جاءت كالتالي:

1. سلّمت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، أراضي بولاريس والسخنة للبتروكيماويات ، في 11 يناير 2018 ، للمستثمرين الذين تم توقيع عقود معهم ، في نوفمبر 2016 ، وذلك لتنفيذ مشروعات في المنطقة الجنوبية «العين السخنة».

2. تسليم العقود ، وهي المرحلة النهائية من التعاقد ، وتعني بدء تنفيذ الجدول الزمني ، لإنشاء البنية الأساسية.

3. الانتهاء من المحطة الرئيسية للمحولات ، التي تغذي المنطقة الاقتصادية بالكامل ، بجهد 22/22/220 كيلو فولت إجمالية 2 ، في 125 ميجا فولت أمبير ، وذلك خلال يناير 2018.

4. في 27 فبراير من العام الحالي 2018 ، تم توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى ، من مشروع «السخنة العالمية» ، بمساحة 30 كيلو متر.

5. تساهم المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس ، في مشروع «السخنة العالمية» بنسبة 51% ، وموانئ دبي العالمية بنسبة 49%.

6. يستهدف المشروع خلق فرص عمل مباشرة ، تقدر بـ500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية.

7. في أبريل من العام الحالي 2018 ، تم توقيع مذكرة تفاهم مع أهم وأكبر الموانئ البرازيلية في أمريكا اللاتينية ، وهي مينائس سانتوس وإيتاكاي ،لأغراض التدريب وتبادل الخبرات.

8. وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، بروتوكول تعاون مع هيئة إدارة المناطق الصناعية ، خلال أبريل 2018 ، وهي شركة تسعى لأن تصبح رائدة في مجال دعم الاستثمار طزوالتركيز على توفير مناخ استثماري تنافسي ، للمستثمريين الأجانب والمحليين.

9. إنشاء مشروع للزجاج بتكنولوجيا أوروبية ، بتكلفة نحو 250 مليون دولار ، في 19 أبريل 2018.

10. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء تحالف ثلاثي ، لتطوير مشروع الميناء الجاف في السادس من أكتوبر ، كمشروع مهم يخدم مشروعات أعضاء التحالف ، ويحقق كذلك التنمية المستدامة في مصر ، في 7 مايو 2018‘

11. إطلاق مشروع «ترانس لوج ميد» لخدمة الموانئ المصرية والأرورمتوسطية ، في 8 مايو 2018.

12. في شهر يونيو 2018 ، تم الانتهاء من مخطط الطرق 100 كيلو متر للمرحلة الأولى ، 60 كيلو مترا طوليا ، ومرحلة ثانية بـ40 كيلو متر طولي.

13- تواصلت الهيئة الاقتصادية لهيئة قناة السويس ، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في النمسا ، للتعاون في مبادرات التعليم والتدريب المهني ، للعاملين في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية ، وذلك خلال شهر يونيو 2018.

14. في 26 يونيو 2018 ، تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «أجيلتي» لإنشاء مركز لوجيستي فى منطقة شرق بورسعيد.

15. تم توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط ، بالعين السخنة ، في 30 يونيو 2018 ، وذلك على مساحة 5 ملايين متر مربع ، باستثمارات تقدر بـ 10.9 ميار دولار “200 مليار جنيه”.