الصحة: وفاة الحالة الـ 15 بين الحجاج المصريين بالسعودية

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صرحت وزارة الصحة والسكان المصرية صباح اليوم الأربعاء عن “وفاة الحالة الـ 15 من الحجاج المصريين” في أراضي المملكة العربية السعودية.

وقد توفت الحاجة “عطيات محمد سعيد أحمد” البالغة من العمر خمسة وسبعين عاماً، تتبع حج وزارة الداخلية من محافظة الوادي الجديد.

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وقد اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد قائلاً “إن الحاجة عطيات محمد سعيد أحمد البالغة من العمر خمسة وسبعين عاماً قد توفقت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بمكة المكرمة”.

وأشار “أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة المكرمة قد تلقت بلاغ بالوفاة”، وأوضح أن هناك تنسق مع السلطات المختصة من أجل استخراج شهادة الوفاة خلال الوقت الراهن.

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