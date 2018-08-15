نقابة الصحفيين تعلن عن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن يوليو وأغسطس

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أعلنت الإدارة المالية التابعة لنقابة الصحفيين عن قيامها بإنهاء الإجراءات اللازمة من أجل البدء في صرف “بدل التدريب والتكنولوجيا” بداية من غداً الخميس، وسوف يتم توفير المستحقات المالية في “ماكينات الصراف الآلي لجميع العاملين في الصحف الخاصة والحزبية”.

وسوف تبدأ “المؤسسات الصحفية القومية” في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يوليو وشهر أغسطس بداية من الغد الموافق الخميس الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2018.

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وصرح أمين صندوق نقابة الصحفيين “محمد شبانة” أنه سوف يتم صرف بدل التدريب غداً، وقد أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة “أنه سوف تقوم بإرسال جميع الاعتمادات المالية المخصصة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يوليو، وشهر أغسطس لعام 2018 للعاملين في المؤسسات الصحفية الحزبية والقومية وكذلك الخاصة”.

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