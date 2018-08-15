السيسي للمصريين.. مفيش حاجة ببلاش خلاص

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة خلال هذه الفترة تسعى إلى بناء عدد من محاور من شرق إلى غرب النيل وذلك لكل 25 كيلو مؤكداَ أنه بعد إتمام هذه المحاور أن تتيح فرصة العبور من شرق إلى غرب النيل كل 25 كيلو متراً.

وأشار السيسي خلال حديثه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، قائلاً: “زي ما أنا هعملك المحور ده، اللي هيوفر عليك 100 كيلو، لما آجي احطلك محطة رسوم متضايقش، ادفع بقى، مفيش حاجة كده ببلاش، مفيش ببلاش خلاص”.

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وأضاف السيسي خلال نهاية حديثه أن مصر بها حوالي 100 مليون، وأن الدولة تحتاج إلى الكثير من الإنجازات، مؤكداً أنه يريد أن خلال عامين سوف تبدأ الدولة في بناء الست مدن التي وعدت المصريين بها في الفترة الماضية، قائلاً:”لو أي شخص ذهب إلى الموقع هيلاقيهم موجودين تحت الإنشاء”.

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