السيسي يؤشر على قانون منح الجنسية للأجانب مقابل الوديعة

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وقع الرئيس “عبد الفتاح السيسي” صباح اليوم الموافق الأربعاء 15-8-2018، على تعديل بعض أحكام قانون رقم 89 لسنة 2960، والذي ينص دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر مقابل وديعة لمدة 5 سنوات ، ويحق له طلب الحصول على الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 173 لسنة 2018.

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وينص القانون أن يستبدل نص المادة 17 من قانون دخول الأجانب مصر والخروج منها، أن يقسم الأجانب في مصر إلى أربعة فئات وهم كالتالي: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوي إقامة بوديعة.

كما نص التعديل على إضافة مادة جديدة تحمل رقم “20 مكررا” الخاصة لقانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، وينص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب المستثمرين في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، بشرط على أن لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

كما نص القانون أيضاً بأن يقوم وزير الداخلية بإصدار قرار بتحديد المرخص لهم بالإقامة والمدة المحددة لهم، وتنظيم عملية الإيداع واستردادها بالإضافة إلى البنوك التي يتم إيداع الأموال بها، هذا بعد أن يتم موافقة مجلس الوزاراء.

كما نص التعديل أيضاً إضافة مادة جديدة برقم “4” بشأن الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975 وتنص المادة على الآتي: يجوز بقرار من السيد وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي في مصر يرغب بإيداع وديعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، على أن يكون المتقدم للجنسية بالغ سن الرشد، على أن يتوافر فيه جميع الشروط الموجودة في بند الرابع من المادة الرابعة من هذا القانون.

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