الإسكان: غدًا الخميس أخر موعد لحجز وحدات مشروع «إسكان مصر»

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غدًا الخميس الموافق 16 أغسطس، هو آخر موعد لتقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط، ودفع مقدمات حجز وحدات المرحلة الثانية من مشروع «إسكان مصر».

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن ذلك يأتي طبقًا للإجراءات الواردة تفصيلًا بكراسة الشروط، لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع «سكن مصر» التي تطرحها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 8 مدن جديدة هي: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، بنظام القرعة العلنية، موضّحًا أن عدد المواطنين الذين دفعوا مقدمات الحجز حتى أمس الإثنين بلغ 8 آلاف و649 مواطنًا.

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وبينَ أن الوحدات المطروحة بمساحة نحو 115 م2، بمستوى تشطيب متميز، وتسليمها خلال 18 شهرًا، ومواقع الوحدات متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg، وسيحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضى، مشيرًا إلى أن سحب كراسات الشروط مستمر من أجهزة المدن المطروح بها الوحدات.

ومن ناحيته، قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه فيما يتعلق بالشروط المالية، سيتم سداد 10% مقدم حجز، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع)، أو نقدًا، وفى حالة الحصول على وحدة سكنية بنظام القرعة، يتم استكمال سداد 20 % من إجمالى ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.

وأشار إلى أنه في حالة سداد باقى ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، يتم خصم 7 % من إجمالى ثمن الوحدة، ويمكن سداد باقى ثمن الوحدة بالنظام التالى: 6 دفعات ربع سنوية، تستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، وبواقع 10 آلاف جنيه للقسط، وسداد نسبة 10 % من ثمن الوحدة، دفعة تعاقد واستلام، تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقًا لإخطار العميل بذلك، مع تقديم شيكات آجلة بباقى ثمن الوحدة، الذي يتم سداده بأحد البديلين التاليين: الأول، السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات، بحيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للاستلام، والثانى، عن طريق التمويل العقارى، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد لحين الحصول على موافقة جهة التمويل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام، وفقًا لإخطار العميل.