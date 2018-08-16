تصريحات مثيرة من المالية بخصوص الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية بمصر

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صرح وزير المالية المصري، الدكتور “محمد معيط” قائلاً: إن الاستثمارات الأجنبية هربت من جمهورية مصر العربية، وقد ذهب إلى المغرب بسبب البيروقراطية.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة المصرية من أجل فتح المصانع المغلقة.

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وجاء تصريحات وزير المالية المصرية في حواره مع برنامج “مساء DMC” المذاع على القناة الفضائية “DMC”، وأضاف: أن المواطن المصري تحمل كثيراً بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي المؤلمة.

وأوضح وزير المالية المصري إن قانون الضريبة العقارية قد تم تشريعه منذ عام 2008، ولكن بحد إعفائي نصف مليون جنيه فقط، وأوضح إلى أن حد الإعفاء من الضريبة العقارية خلال الوقت الراهن يصل إلى اثنين مليون جنيه مصري.

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